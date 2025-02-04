  • Новость часаКремль прокомментировал данные о продолжении поставок оружия США Украине
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    22 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    6 комментариев
    4 февраля 2025, 13:15 • Новости дня

    Удары FPV-дронов уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром

    FPV-дроны уничтожили подкрепление ВСУ под Часовым Яром в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Часовым Яром в ДНР группа украинских военнослужащих была уничтожена ударами FPV-дронов, которые были выпущены 6-й мотострелковой дивизией 3-го армейского корпуса Южной группировки войск.

    Группа украинских военнослужащих была уничтожена ударами FPV-дронов под Часовым Яром в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Операторы дронов из 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск осуществили атаку на позиции противника.

    По данным источника, уничтоженные солдаты были отправлены как подкрепление на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре, в результате чего украинская сторона начала массовую эвакуацию раненых солдат. Также сообщалось, что ВСУ вывозили награбленное имущество из Часова Яра на броневиках.

    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

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    4 февраля 2025, 00:20 • Новости дня
    МИД назвал условия переговоров по Украине

    МИД заявил о готовности России к переговорам по Украине при решении проблемы нелегитимности Зеленского

    МИД назвал условия переговоров по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требуется решение юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    «Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору», – приводит слова Полищука ТАСС.

    Полищук заявил, что обсуждение может проходить на основе стамбульского документа 2022 года. Этот документ предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Также в нем говорилось о запрете размещения иностранных войск и баз на территории Украины. Должны учитываться «современные территориальные реалии», необходимо устранение первопричин кризиса, пояснили в МИД.

    Полищук подчеркнул, что началу переговоров препятствуют юридические аспекты. В частности, речь идет о нелегитимности Зеленского и его указе о запрете переговоров с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной стартовали в начале специальной военной операции в Белоруссии и продолжились в Стамбуле в марте 2022 года. Проект соглашения включал обязательства Украины по нейтральному внеблоковому статусу и отказу от размещения иностранных вооружений . После консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений.

    Президент России Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность. Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Рогов: Сбитый украинский Су-27 поверг в уныние летчиков ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что сбитый украинский истребитель Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.

    Рогов заявил, что уничтожение украинского истребителя Су-27 стало серьезным ударом по моральному духу оставшихся летчиков вооруженных сил Украины.

    Он отметил, что потеря капитана Ивана Болотова, который считался асом среди украинских летчиков, повлекла за собой уныние среди военных пилотов, передает РИА «Новости».

    «Сбитый истребитель и смерть Болотова повергли в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ», – подчеркнул Рогов.

    По словам Рогова, капитан Болотов участвовал в боевых действиях с февраля прошлого года и считался опытным и перспективным пилотом. Он отметил, что командование ВСУ имело на него большие планы. Как заявил Рогов, в условиях потери таких специалистов, как Болотов, Украина все чаще обращается за помощью к западным военным, особенно из стран Евросоюза, чтобы удержаться у власти.

    Ранее министерство обороны подтвердило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-27. Впоследствии 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    Украинский летчик-истребитель капитан Иван Болотов погиб во время боевого вылета, заявила 831-я бригада тактической авиации воздушных сил Украины.

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    3 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В Сумской области ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по подземному командному пункту ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка». Сообщается, что был атакован командный пункт оперативно-тактической группировки «Курск» в районе Барвинково.

    По предварительным данным, потери среди украинских военнослужащих могут достигать до 40 человек. Этот командный пункт использовался подразделением, которое получило приказ на атаку Курской области.

    Ранее подполье сообщило, что в Ахтырке Сумской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных. Также российские беспилотники нанесли точечные удары по штабу с иностранными инструкторами в Броварах под Киевом.

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16.

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    4 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами

    На Украине указали на утрату Киевом контроля над территориями с редкоземельными металлами

    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами
    @ Александр Русский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Львиная доля украинских редкоземельных металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Сообщалось, что, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР. а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта, передает ТАСС.

    СМИ Украины заявили, что страна обладает крупнейшими в Европе запасами титана и лития, что делает ее стратегически важной для производства высокотехнологичной продукции. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже предлагал США доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы».

    В Верховной раде депутат Максим Бужанский отметил, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Он подчеркнул, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые стоимостью триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США.

    Однако экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    4 февраля 2025, 00:45 • Новости дня
    Reuters заявило о приостановке и возобновлении США поставок оружия Украине
    Reuters заявило о приостановке и возобновлении США поставок оружия Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки американского оружия на Украину были временно приостановлены, но позднее возобновлены, внутри администрации США возникли разногласия по поводу продолжения военной помощи Киеву, сообщает Reuters.

    Поставки возобновились в выходные. Источники Reuters пояснили, что пауза была связана с внутренними дебатами в администрации президента Дональда Трампа по поводу политики в отношении Киева.

    Поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от первоначального намерения прекратить всю помощь Украине, отметили два источника. Один из них, американский чиновник, подчеркнул, что в администрации существуют разногласия по поводу того, насколько США должны продолжать поддержку военных усилий Киева из своих запасов оружия.

    Белый дом пока не дал комментариев относительно этой паузы. Пока неясно, признает ли администрация Трампа официально приостановку и последующее возобновление поставок, заявило Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, по данным Reuters, в последний год президентства Джо Байдена замедлили оказание помощи киевскому режиму, опасаясь эскалации. После прихода к власти Трампа США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца.

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    3 февраля 2025, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта

    Военный эксперт Рожин: Переход к корпусной структуре организации войск ВСУ столкнется с рядом проблем

    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта
    @ dpa/TASS

    Tекст: Алена Задорожная,
    Роман Крецул

    Украинское руководство рассчитывает использовать корпуса для наращивания сил на отдельных участках фронта. Однако для проведения реформы ВСУ придется решить проблему командования и разбросанности бригад по линии фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск.

    «Корпусная структура организации войск подразумевает наличие единой штатной системы командования. Она «покрывает» собой сразу несколько бригад, частей усиления и обеспечения. Таким образом появляется «модульный» механизм сборки соединений. Формирования легко вводятся и выводятся из подчинения корпусу», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «Российское руководство давно перешло к использованию данной структуры. Необходимые изменения плавно внедрялись в жизнь военных еще до начала СВО. В ВСУ же эффективность этой модели осознали лишь в период текущего конфликта. Однако стоит отметить: кое-что они успели изменить и до сегодняшнего дня», – напоминает эксперт.

    «В составе украинской армии уже имелись 10-й и 11-й корпуса стратегического резерва. Обладал противник и корпусом морской пехоты. То есть сведение бригад в единое формирование – процесс для них не новый. Офис Зеленского надеется, что за счет этой реформы эффективность войск значительно повысится», – считает он.

    «Однако в процессе перехода к новой структуре противник обязательно столкнется с целым рядом проблем. Главная из них – реорганизация руководства. Для командования корпусами им придется переводить офицеров, ранее занимавшихся управлением, например, в оперативно-тактических группах. А это очень разные вещи», – отмечает собеседник.

    «Скорее всего, ВСУ попытаются использовать корпуса в рамках наступательных действий. По оценке украинского руководства, изменения должны позволить им усилить давление на определенных участках фронта. Но учитывая степень «разбросанности» бригад противника по всей линии боевого соприкосновения, сделать это будет непросто», – заключил Рожин.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск. По его словам, соответствующие мероприятия уже начались, пишет ТАСС.

    Как отмечает Петр Черник, украинский военный эксперт, изменения призваны улучшить систему управления армией. При бригадной структуре (а именно такой в настоящий момент пользуются в ВСУ) семь-восемь подразделений объединяются в тактическую группу, которая «не является штатным подразделением».

    «В ней происходит постоянная ротация офицерского состава, что напрямую может снижать качество управления боем таких крупных подразделений. Поэтому пришли к выводу, что надо организовывать штатный корпус, который состоит из четырех-семи бригад со всей развернутой сетью управления», – пояснил Черник.

    В понедельник Сырский указал, что февраль станет непростым месяцем для украинской армии. Главком отметил, что основные усилия в настоящий момент направлены на оборону. Операцию в Курской области он назвал «приоритетной». По его словам, ВСУ испытывают нехватку личного состава, что делает ситуацию более сложной.

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    4 февраля 2025, 06:56 • Новости дня
    Посольство России предостерегло британцев от вступления в ВСУ
    Посольство России предостерегло британцев от вступления в ВСУ
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России рассматривают граждан Великобритании и других стран, вступающих в украинские войска, как наемников, которые не имеют права на статус военнопленных, сообщило посольство России в Лондоне.

    Российское посольство в Лондоне предостерегло граждан Британии от «поездок в зону специальной военной операции в любом качестве». В заявлении дипмиссии отмечается, что лица, не являющиеся гражданами Украины и берущие в руки оружие в составе ВСУ, будут считаться наемниками.

    Это лишает их права на статус комбатантов и военнопленных «в соответствии с дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года (протокол I)». «Они рассматриваются Вооруженными силами России как законная цель», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Посольство подчеркнуло, что при попадании в плен наемников ждет уголовное преследование. Наемничество в России карается тюремным сроком до 15 лет.

    Российское диппредставительство акцентировало внимание на том, что открытые и завуалированные призывы присоединиться к проукраинским вооруженным формированиям следует воспринимать с максимальным скептицизмом. Причинами такой пропаганды в дипмиссии назвали огромные потери среди украинских войск и провал мобилизационных усилий.

    «Спонсоры и пособники этой кампании несут личную ответственность за судьбу иностранцев, которые поддаются их пропаганде и могут впоследствии погибнуть в зоне конфликта, а также за жертвы среди гражданского населения от рук иностранных наемников», – заявили в диппредставительстве.

    Посольство указывало, что украинская дипмиссия в Британии может участвовать в вербовке наемников, в то время как британское руководство не выражает особого недовольства подобной деятельностью на фоне своей вовлеченности в конфликт.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, используя свои посольства для вербовки наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стало известно, что британский наемник Джеймс Уилтон, который в 17 лет отправился на Украину воевать против российских сил, был ликвидирован в июле 2024 года. В феврале сообщалось, что снайпер Александр Гармс-Риззи, сбежавший из британской армии, уничтожен на Украине ударом беспилотника. В январе СМИ сообщали, что бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, ликвидирован в Запорожской области после удара беспилотника.

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    4 февраля 2025, 06:21 • Новости дня
    ВСУ провели неудачную атаку у Волчанска

    ВС России отразили атаку 50 украинских военных у Волчанска в семичасовом бою ночью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью около 50 солдат Вооруженных сил Украины попытались вернуть утраченные позиции у Волчанска Харьковской области, но их атака была обнаружена и остановлена артиллерийским огнем российской армии, после чего противники рассеялись по лесополосе.

    Группировка Вооруженных сил Украины численностью около 50 человек предприняла попытку атаковать позиции у Волчанска в Харьковской области, передает ТАСС. Атака произошла ночью в районе населенного пункта Тихое. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бой продолжался более 7 часов, после чего украинские силы были вынуждены рассеяться по лесополосе.

    Украинские войска стремились вернуть утраченные ранее позиции. Группировка выдвинулась из населенного пункта Волоховка и форсировала реку Волчья, чтобы приблизиться к Волчанску. Для отвлечения внимания они открыли огонь с направления Волчанских Хуторов по позициям российских войск в районе Тихого.

    По словам Марочко, ВСУ надеялись скрытно подойти к российским позициям и атаковать с фланга. Однако их действия были замечены благодаря современным средствам обнаружения, и российская артиллерия открыла огонь по противнику. Атака была сорвана, и украинские силы рассеялись. Потери украинской стороны пока уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают поселок Двуречная в Харьковской области, Вооруженные силы России за сутки уничтожили около 1275 украинских военных, а украинские военные отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске.

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    3 февраля 2025, 22:53 • Новости дня
    Один из лучших украинских операторов FPV-дронов ликвидирован в зоне СВО

    Украинские СМИ сообщили о ликвидации в зоне СВО командира подразделения БПЛА ВСУ «Острые козырьки»

    Tекст: Вера Басилая

    Один из лучших украинских операторов FPV-дронов и командир подразделения БПЛА «Острые козырьки» Антон Спицын был ликвидирован в зоне специальной военной операции на Украине, сообщило украинское издание «Обозреватель».

    Издание пишет, что Спицын являлся одним из основателей и руководителем подразделения Нацгвардии Украины под названием «Острые козырьки», которое специализировалось на боевых действиях с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «Острые козырьки» входят в состав одного из спецподразделений Нацгвардии Украины и известны своими операциями с использованием FPV-дронов. Спицына считали одним из лучших операторов таких дронов на Украине.

    Ранее российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции украинского летчика Дениса Василюка, считавшегося одним из лучших летчиков ВСУ.

    В марте 2024 года российские военные также уничтожили суперснайпера ВСУ Владимира Основенко.

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    3 февраля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп потребовал «уравнять» вклад США и ЕС в поддержку Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Джо Байден на посту президента США не требовал от европейских стран увеличения финансирования помощи Украине, а «попросту раздавал средства» американцев, заявил действующий глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что США потратили на поддержку Киева «почти 300 млрд долларов, а Европа – на 200 млрд меньше». «Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что его администрация ведет переговоры с европейскими союзниками, чтобы «уравнять» их вклад с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Вашингтона лишь около 75 млрд долларов, куда пошли остальные средства, он не знает.

    Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми», и при этом выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

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    4 февраля 2025, 12:39 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам
    ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО за сутки сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», американский снаряд РСЗО HIMARS и 68 беспилотников.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны у Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Купянска, Песчаного, Новомлынска, Новой Кругляковки, Западного, Загоруйковки, Зеленого Гая Харьковской области, Невского Луганской народной республики (ЛНР), Ямполовки и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили свыше 290 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию «Иностранного легиона» и двух бригад теробороны рядом с Дылеевкой, Константиновкой, Зеленовкой, Ивано-Дарьевкой, Орехово-Василевкой, Янтарным, Часовым Яром и Дачным ДНР.

    Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены два склада с боеприпасами и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины поблизости от Красноармейска, Удачного, Сергеевки, Дзержинска, Дружбы, Новоалександровки, Барановки, Лысовки, Котлино, Успеновки, Андреевки и Ясенового ДНР.

    Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американскую Bradley, и десять пикапов. Уничтожены восемь арторудий, в том числе польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Богатыря, Разлива, Бурлацкого, Раздольного и Новополя ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ под Нестерянкой, Новоданиловкой, Каменским и Степовым Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих и две станции РЭБ.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 406 беспилотников, 590 ЗРК, 21 023 танка и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 222 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 186 единиц техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины.

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    3 февраля 2025, 14:41 • Новости дня
    Священники призвали бойцов СВО не использовать мат на передовой

    Окормляющие участников СВО священники призвали бойцов избегать мата на передовой

    Tекст: Вера Басилая

    Священнослужители, окормляющие бойцов СВО, призывают их воздерживаться от использования матерной лексики на передовой, потому что духовная негативная подоплека таких слов может навредить, сообщил председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве отец Александр Волков.

    Отец Александр отметил, что несмотря на сложные условия на передовой, где страх и необходимость быстро отдать приказ часто толкают к использованию мата, священники призывают бойцов помнить о духовной составляющей, передает ТАСС.

    «Как молодым, так и опытным бойцам напутствие священников всегда одно и то же – ругаться матом на передовой нельзя», – подчеркнул священник.

    По словам Волкова, матерная лексика несет в себе негативную «духовную подоплеку», которая может вредить человеку. Он добавил, что если человек взял в руки оружие, ему следует забыть о нецензурных словах, поскольку они могут оказать негативное влияние на душевное состояние бойцов.

    Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании XIII Рождественских парламентских встреч заявил о необходимости борьбы с популярностью нецензурной брани в обществе.

    Председатель Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда считает, что мат в России распространен из-за отсутствия социального осуждения, что приводит к его оправданию.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.

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    4 февраля 2025, 06:08 • Новости дня
    ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР

    Российские силы сообщили о массовой эвакуации раненых солдат ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Часова Яра на Украине зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ после перехода российских сил через канал Северский Донец – Донбасс, что свидетельствует об интенсивности боевых действий в этом регионе.

    В районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике продолжаются активные боевые действия, сообщает РИА «Новости». После того как подразделения российских сил перешли канал Северский Донец – Донбасс, зафиксирована массовая эвакуация раненых украинских солдат. Пресс-служба Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг», подтвердила эффективность ударов по позициям украинских сил.

    Добровольческий корпус ведет охват территории Часова Яра и движется в направлении села Майское. Артиллерийские и ударные подразделения продолжают оказывать огневую поддержку штурмовым группам, которые продвигаются вглубь территории. Кадры объективного контроля подтверждают массовую эвакуацию раненых, что свидетельствует о значительных потерях среди украинских сил.

    Также сообщается о действиях 200-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск «Юг». Эта бригада уничтожила опорный пункт украинских вооруженных сил к западу от Часова Яра и продолжает штурмовые действия в самом населенном пункте. Артиллерия бригады активно поддерживает наступление, что способствует продвижению российских сил на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР, а ранее сообщалось о боях штурмовиков в микрорайоне Северный Часова Яра.

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    4 февраля 2025, 01:53 • Новости дня
    СБУ два месяца назад выдвинула обвинения против Саркисяна

    СБУ два месяца назад выдвинула уголовные обвинения против основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    Tекст: Антон Антонов

    Два месяца назад Служба безопасности Украины выдвинула уголовные обвинения против основателя добровольческого батальона в ДНР «Арбат» Армена Саркисяна, который в понедельник погиб в результате взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве.

    Саркисяна обвиняли по двум статьям уголовного кодекса Украины. СБУ 4 декабря опубликовала сообщение о том, что Саркисян обвиняется в создании добровольческого батальона на территории ДНР. Также его обвиняли в содействии российским военным в приобретении тепловизоров, горючего и стройматериалов, что украинская сторона классифицировала как преступления против украинского государства.

    По данным МВД Украины, Саркисян с мая 2014 года находился в базе розыска как «лицо, скрывающееся от органов прокуратуры», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник утром произошел взрыв в ЖК «Алые паруса». По информации СМИ, сработала граната или СВУ на основе гранаты. Погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения.

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