Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.13 комментариев
ВСУ усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России
Власти Херсонской области заявили об усилении атак ВСУ и гибели мирных жителей
В Херсонской области зафиксировано увеличение атак ВСУ на мирное население, что может быть связано с переговорами между США и Россией без участия Киева.
Рост числа атак ВСУ на мирную инфраструктуру Херсонской области связан с переговорами между США и Россией без участия Киева, сообщает ТАСС. Глава Каховского округа Павел Филипчук заявил, что дроновые атаки ВСУ участились, приводя к гибели мирных жителей. Филипчук объяснил происходящее договоренностями между президентами США и России по урегулированию конфликта на Украине.
Глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко отметил, что с начала года увеличилось число смертей гражданских от обстрелов. В Новокаховском городском округе также фиксируют рост атак.
Виталий Гура, глава округа, рассказал, что ситуация ухудшилась, увеличилось количество артиллерийских и дроновых ударов. По его словам, ВСУ также применяют кассетные удары и разбрасывают «лепестки», но власти совместно с военными продолжают заниматься разминированием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина безвозвратно потеряла Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стабильно напряженной обстановке на линии фронта, отметив, что противник сосредоточился на обстрелах мирных городов и сел. Также сообщалось, что ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне.