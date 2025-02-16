Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.16 комментариев
Сальдо сообщил о стабильно напряженной обстановке в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стабильно напряженной обстановке на линии фронта, подчеркнув, что противник сосредоточился на обстрелах мирных городов и сел.
Сальдо оценил ситуацию на линии фронта как стабильно напряженную. Он указал, что противник продолжает обстрелы городов и сел региона, что создает угрозу для гражданского населения, передает ТАСС.
Сальдо отметил, что ежедневно в результате обстрелов ранены от двух до трех человек. Он объяснил, что полностью избежать жертв невозможно, пока продолжаются боевые действия. По словам губернатора, хотя дроны и ракеты можно сбивать или подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерийские снаряды и минометные мины представляют серьезную угрозу, которую сложно нейтрализовать.
Ранее Сальдо сообщил, что в результате атаки беспилотников на Генический район Херсонской области повреждены три жилых дома.