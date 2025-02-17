Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.12 комментариев
Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, подчеркнув недоговороспособность ЕС и Британии.
Небензя заявил о безвозвратной потере Украиной ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом он сообщил на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, которая утвердила Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, передает ТАСС.
Небензя также отметил, что страны ЕС и Британия не обладают способностью к заключению соглашений и не могут быть стороной будущих договоренностей по Украине. Он подчеркнул, что соглашения должна реализовывать новая власть в Киеве, избранная на демократических выборах.
По словам дипломата, будущая Украина должна стать демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим в военные блоки и альянсы. «Сегодня мы понимаем, что гаранты «Минска», да и в целом страны Евросоюза и Британия абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по регулированию украинского кризиса», – добавил Небензя.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в намерении использовать «территориальные уступки» для этнической резни, отметив, что США играют важную роль в украинском кризисе.
Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц. Глава МИД также подчеркнул, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.