Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.8 комментариев
Лавров допустил использование Киевом «территориальных уступок» для резни
Лавров заявил, что Киев может использовать «территориальные уступки» для резни русских
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в намерении использовать «территориальные уступки» для этнической резни, отметив, что США играют важную роль в украинском кризисе.
Лавров выразил опасения, что Киев может воспользоваться «территориальными уступками» для проведения этнической резни. Он подчеркнул, что США активно участвуют в украинском кризисе с самого его начала. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, по словам Лаврова, формировала правительство путчистов за несколько дней до государственного переворота, передает ТАСС,
Лавров указал на важность понимания исторического контекста, прежде чем говорить о дипломатии. Он задался вопросом, почему на Украине запрещен русский язык и каноническая Украинская православная церковь. Министр подчеркнул, что это нарушение конвенций и Устава ООН.
Также Лавров отметил, что никто из мировых лидеров не обсуждает эти права человека, а только предлагают территориальные уступки.
Ранее Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.
Глава МИД также подчеркнул, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.