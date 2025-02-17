Лавров заявил, что Киев может использовать «территориальные уступки» для резни русских

Tекст: Вера Басилая

Лавров выразил опасения, что Киев может воспользоваться «территориальными уступками» для проведения этнической резни. Он подчеркнул, что США активно участвуют в украинском кризисе с самого его начала. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, по словам Лаврова, формировала правительство путчистов за несколько дней до государственного переворота, передает ТАСС,

Лавров указал на важность понимания исторического контекста, прежде чем говорить о дипломатии. Он задался вопросом, почему на Украине запрещен русский язык и каноническая Украинская православная церковь. Министр подчеркнул, что это нарушение конвенций и Устава ООН.

Также Лавров отметил, что никто из мировых лидеров не обсуждает эти права человека, а только предлагают территориальные уступки.

Ранее Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.

Глава МИД также подчеркнул, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.