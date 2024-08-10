Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.13 комментариев
Названы сроки принятия на вооружение винтовки Чукавина
Лушников: Принятие на вооружение винтовки Чукавина ожидается уже скоро
Принятие на вооружение снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая уже поставляется в войска, ожидается скоро, это строго регламентируемая процедура, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.
По его словам, принятие на вооружение оружия жестко регламентируется заказчиком, ожидается, что снайперскую винтовку Чукавина, которая уже выпускается серийно, скоро примут на вооружение, оружие уже находится в войсках, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы.