Госдума призвала осудить США из-за действий близ Венесуэлы
Госдума приняла обращение к парламентам стран ООН, призывая осудить наращивание военного присутствия США вблизи границ Венесуэлы.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к парламентам стран ООН и мировому сообществу. Документ призывает осудить усиление военного присутствия США в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы, передает ТАСС.
В обращении также содержится призыв к США воздержаться от эскалации напряженности у границ Венесуэлы и искать решения проблемы трансграничной преступности через диалог. Подчеркивается, что «агрессивные и провокационные действия Вашингтона» противоречат нормам международного права и «приводят к опасному росту напряженности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее констатировал: «Мы видим, как там пытаются извне навязать марионеточную власть, расколоть общество. Граждане Венесуэлы сделали свой выбор в пользу независимости, с которым мировое сообщество должно считаться». Также в обращении указана твердая поддержка руководству Венесуэлы в деле защиты суверенитета.
Напомним, власти Венесуэлы приняли план перехода к вооруженной борьбе в случае нападения со стороны США.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна располагает существенным арсеналом российских переносных ракетных комплексов для защиты от внешних угроз.
Военно-морская группировка США численностью около 16 тыс. человек, в которую также входят восемь кораблей и атомная подлодка, сосредотачивается в Карибском бассейне.