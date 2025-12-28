Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.23 комментария
ПВО за ночь сбила 25 украинских беспилотников над регионами России
За ночь над регионами России средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Минобороны уточнило в Telegram, что 12 БПЛА были уничтожены над Самарской областью, три – над Белгородской областью, столько же – над Курской и Саратовской областями. Еще два беспилотника ПВО ликвидировали над Волгоградской областью, столько же – над Ростовской областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО с 20.00 до 23.00 мск уничтожила 43 украинских дрона над регионами России и Азовским морем.