Tекст: Антон Антонов

На Харьковском направлении российские штурмовые группы взламывали оборону южнее Волчанска и продвинулись на Хатненском участке. Авиация и артиллерия точечно наносили удары, учитывая погодные условия, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В районе Старицы отмечено продвижение «Северян» на двух участках – до 150 м в лесных массивах. В лесу возле Лимана заняты 14 опорных пунктов ВСУ, общее продвижение составило до 900 м.

«На шести из 14-ти занятых «Северянами» позиций личный состав противника попросту отсутствовал. Враг спешно сбежал оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны», – говорится в сообщении.

На линии Меловое-Хатнее наступление продолжилось на восьми участках с общим приростом до 650 м, активно велась зачистка лесных массивов около Двуречанского. На Липцовском участке существенных изменений не наблюдалось.

Штурмовые подразделения группировки «Север» продолжили наступление в Сумской области. Основной прогресс зафиксирован на восьми участках в Сумском районе и трех в Краснопольском – общая глубина продвижения составила до 750 м.

Российская авиация, а также расчеты ударных беспилотников точечно нанесли удары по выявленным целям. ВСУ пытались перегруппироваться и оказывали серьезное сопротивление.

На Теткинском и Глушковском участках фронта изменений за сутки не отмечалось. Авиация ВКС работала по позициям украинских военных у Павловки.

«За сутки потери противника составили свыше 110 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.