  • Новость часаКорабль «Союз МС-28» с российскими космонавтами успешно вернулся на Землю
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    Как шли на смертельный риск летчики ВМФ
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения Орденом Дружбы
    Поддубный сообщил о ж/д изоляции Запорожья
    Главком ВМФ сообщил о развитии безэкипажных систем в интересах флота
    Уничтожен американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    В России ужесточили правила пребывания детей мигрантов
    На полигоне ВСУ умерли более 30 предпенсионеров
    Мнения
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

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    26 июля 2026, 15:12 • Новости дня

    Совершеннолетних детей мигрантов обязали оформлять патент или покидать Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил новые правила пребывания в стране детей иностранных работников, требующие их отъезда или получения патента после достижения совершеннолетия.

    Глава государства Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила нахождения в России детей трудовых мигрантов. После достижения 18-летнего возраста они будут обязаны покинуть страну или оформить собственный патент в течение 30 дней, передает РИА «Новости». Документ уже опубликован на портале правовых актов.

    Согласно новым нормам, срок временного пребывания несовершеннолетних детей, включая усыновленных и находящихся под опекой, продлевается на время действия патента их родителя. Однако это правило действует только до достижения ребенком совершеннолетия. Для продления срока нахождения детей в стране родитель должен уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за каждого ребенка.

    В случае аннулирования или непродления патента иностранец и его дети обязаны выехать из России в течение 15 дней, если нет других законных оснований для пребывания. По достижении 18 лет молодой человек должен покинуть страну за 30 дней, если не подаст заявление на собственный патент. При этом предоставлять документ об образовании для оформления патента в таком случае не потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство России предложило обязать совершеннолетних детей иностранных работников покидать страну.

    В марте Государственная дума одобрила этот законопроект в первом чтении.

    В начале июля парламентарии приняли закон об ужесточении требований к доходам трудовых мигрантов.

    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    25 июля 2026, 16:35 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке

    Эксперт Дандыкин: С приходом Драпатого людоедская тактика ВСУ будет нарастать

    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Терактом в Кирилловке Украина сознательно провоцирует Россию на удары по местам массового скопления людей и гражданской инфраструктуре, но опускаться до уровня ВСУ нельзя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Удар беспилотниками по базе отдыха в Кирилловке на территории Запорожской области произошел в ночь на субботу, в результате погибли 11 человек, в том числе четверо детей.

    «Трагедия в Кирилловке – это не спонтанный теракт, а звено в единой продуманной концепции срыва курортного сезона, которая реализуется врагом синхронно по всем южным направлениям. Мы видим атаки на Севастополь, на Крым, Сочи и вот теперь на Запорожскую область. Цель очевидна: создать у людей состояние постоянной тревоги, заставить их нервничать, отказываться от поездок к морю. Люди сейчас натянуты как струна, и враг сознательно бьет именно в этот нерв», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    С приходом на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого «эта людоедская тактика будет только нарастать». «Никаких моральных границ для него не существует, и удары по мирным курортам станут еще более частыми. Август для наших граждан традиционно является временем отдыха, и враг попытается максимально омрачить его терактами», – добавил спикер.

    Что касается международной реакции, то собеседник предположил, что Запад традиционно «не заметит» гибель российских детей. «Они замечают только то, что укладывается в их информационную войну и ложится в антироссийскую канву. Все остальное для них – песок. Сбор доказательной базы, безусловно, вести необходимо, но реальные инструменты для привлечения к ответственности появятся только после нашей победы, когда мы получим возможность провести собственный трибунал над военными преступниками», – полагает Дандыкин.

    По мнению собеседника, враг сознательно провоцирует Россию на удары по местам массового скопления людей и гражданской инфраструктуре. «Именно этого ждут украинские ЦИПСО, чтобы немедленно использовать фейки против нас в информационной войне. Опускаться до их уровня ни в коем случае нельзя. Наш принцип остается неизменным: мы не бьем по гражданским объектам и не уподобляемся террористам», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, вразумлять киевское руководство нужно совершенно иначе – бить конкретно и беспощадно по военным целям, без поражения которых противник лишится самой возможности воевать. «Удары должны наноситься по железнодорожным составам, на которых возят иностранных наемников и военных специалистов, по выставкам военной техники, по заводам и мастерским, где собирают дроны. Это отложенный эффект: сегодня мы разрушаем их производственную базу, а завтра им просто нечем будет запускать ракеты и беспилотники по нашим городам», – пояснил Дандыкин.

    Кроме того, у России есть «полное право на точечную ликвидацию тех, кто лично планирует и осуществляет теракты против мирного населения». «Такие, как Мадьяр (главком сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, внесен в список террористов и экстремистов) или тот же Драпатый, должны понимать, что возмездие неизбежно. Страх должен поселиться в стане врага. Мы к этому обязательно придем, и это будет абсолютно законно и справедливо», – считает эксперт.

    В ночь на субботу базы отдыха в поселке Кирилловке на территории Запорожской области подверглись атаке украинских беспилотников. Губернатор области Евгений Балицкий сообщил о гибели 11 человек, среди которых четверо детей. Еще 16 человек, включая пятерых детей, получили ранения.

    Кирилловка – известный курортный поселок в Мелитопольском районе, расположенный на полуострове, который с двух сторон зажат крупными лиманами – Утлюкским и Молочным, а центральная часть и две протяженные песчаные косы выходят прямо к Азовскому морю.

    Основная масса баз отдыха, гостевых домов, пансионатов и отелей, которые подверглись атаке, сосредоточены на двух длинных косах: косе Федотова (уходит на юго-запад в сторону заповедника Бирючий Остров) и косе Пересыпь (уходит на восток). В мирное время поселок являлся одним из самых популярных и доступных морских курортов региона, ежегодно принимая сотни тысяч отдыхающих благодаря протяженным песчаным пляжам и мелкому теплому морю.

    Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, продолжаются аварийно-спасательные работы. Балицкий назвал произошедшее вопиющим преступлением, отметив, что украинские военные целенаправленно наносили удары по мирным жителям.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот удар ВСУ методом террористов. А посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что ответственность за атаку несет «русофоб Драпатый». Дипломат считает, что противник тщательно спланировал удар. По его словам, для совершения теракта украинские военные специально выбрали наиболее подходящий период – летние выходные дни.

    Следственный комитет завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Следователи зафиксировали, что украинские формирования массово применили ударные беспилотные летательные аппараты. На опубликованных Следственным комитетом видеокадрах зафиксированы сильные разрушения жилых деревянных и кирпичных построек турбаз, а также полностью уничтоженные и обгоревшие автомобили отдыхающих.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    25 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    @ BRENDAN SMIALOWSKI/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров не проводил содержательной беседы с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле, на приветствие японского министра он «не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале категорически отвергла информацию о содержательной беседе Лаврова с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле.

    «Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было», – подчеркнула она.

    По словам дипломата, во время мероприятия глава японского МИД Тосимицу Мотэги подошел к Сергею Лаврову со словами приветствия. Российский министр ответил короткой протокольной фразой вполоборота, даже не вставая со своего места. Захарова назвала странной попытку Токио выдать ответный кивок за полноценную встречу.

    Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил об обсуждении двусторонних отношений с Сергеем Лавровым на полях встреч АСЕАН в Маниле.

    Весной японский министр назвал свои отношения с российским коллегой доверительными.

    В прошлом году руководитель российского внешнеполитического ведомства подверг критике неформальные сигналы Токио по мирному договору.

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    25 июля 2026, 18:27 • Новости дня
    Киевская журналистка усомнилась в официальных цифрах погибших на выставке

    Украинская журналистка Кириенко заявила о сотнях жертв удара по выставке

    Киевская журналистка усомнилась в официальных цифрах погибших на выставке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская пропагандистка Юлия Кириенко усомнилась в достоверности официальных данных о количестве жертв после удара Вооруженных сил России по выставке дронов в Киевской области.

    Киевская журналистка заявила, что реальное число погибших и раненых при атаке на выставку вооружений под Киевом значительно превышает цифры, озвученные властями, передает «Царьград». По ее словам, на мероприятии присутствовало более 300 человек.

    «Если на мероприятии было более 300 человек, то «двухсотых» и «трёхсотых» сотни. Сейчас на месте трагедии работают собаки, ищут останки», – написала Кириенко в социальных сетях. Она отметила, что при попадании нескольких ракет на открытую местность «кого-то просто разрывает на молекулы», поэтому для поиска останков привлекли кинологов.

    Ранее Министерство обороны России подтвердило нанесение группового удара по полигону в Киевской области. Там проходила демонстрация новейших беспилотных систем, включая технику западного производства. Среди погибших оказались сотрудник польской оборонной компании и полковник СБУ Эдуард Сиренко, имевший опыт боевых действий в Ираке.

    Российские военные нанесли ракетный удар по выставке беспилотников в Киевской области.

    Украинская прокуратура заявила о десяти погибших и сотне раненых.

    Местная полиция задержала главного организатора этого мероприятия.

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    25 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки

    Турист из Череповца спас унесенную течением реки девочку в турецком Кемере

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший на курорте россиянин выхватил из бурного потока горной реки ребенка, вызвав решительным поступком искреннее восхищение пользователей турецких соцсетей.

    Данил Левенко отдыхал у горной реки на турецком курорте, передает РИА «Новости».

    Выходя на берег, турист увидел уносимую сильным потоком девочку. Он мгновенно среагировал, схватил ребенка и благополучно передал родителям.

    Видео спасения стремительно распространилось в социальных сетях, а пользователи турецкого сегмента интернета начали активно восхищаться поступком россиянина.

    По данным местных изданий Beyaz Gazete и Trend Haber, спасенная не пострадала.

    «Российский турист молниеносно сориентировался, поймал ребенка и передал его родителям. Он спас жизнь!» – написал один из комментаторов в соцсети.

    Другие пользователи также отметили смелость молодого человека, назвав его настоящим героем.

    Спасатели напоминают, что горные водоемы Кемера отличаются опасным течением, поэтому туристам следует проявлять максимальную осторожность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года спасатели вытащили российских туристов из затопленных автофургонов в Кемере.

    Весной житель Махачкалы спас маленькую девочку из сильного потока воды.

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    26 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

    Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности на Украине и портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

    В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

    Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

    Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

    До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.

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    26 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    На полигоне ВСУ умерли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На учебном полигоне ВСУ возле села Казацкое в Сумской области Украины в июле умерли более 30 мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.

    «На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое (Конотопский район) в июле скончалось свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Неофициальной причиной их смерти называют издевательства со стороны инструкторов. Указывается, что инструкторы были из числа «мотивированных» националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время боевого слаживания в Сумской области инструкторы ВСУ насмерть забили 45-летнего мобилизованного Павла Парамонова.

    В штурмовом полку ВСУ «Скала» украинские СМИ зафиксировали более 20 небоевых смертей новобранцев и многочисленные случаи жестокого обращения.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    25 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей про клад

    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал главе российского государства Владимиру Путину казахскую поговорку про клад, описывающую сотрудничество двух стран.

    Токаев рассказал Путину казахскую поговорку о взаимодействии стран, передает РИА «Новости».

    «Известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад»», – заявил Токаев.

    Казахстанский лидер выразил уверенность в достижении новых успехов. По его словам, прогресс и повышение благосостояния народов возможны благодаря незыблемым узам дружбы, добрососедству, взаимному доверию и поддержке.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные двусторонние переговоры.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

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    25 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    В «Единой России» предложили называть новые корабли ВМФ именами героев СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Новые корабли, вводимые в состав Военно-морского флота России, следует называть именами героев специальной военной операции, заявил член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный.

    Евгений Поддубный во время посещения Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининградской области предложили называть новые корабли ВМФ именами героев СВО, передает ТАСС.

    «Суть идеи – ввести традицию давать новым кораблям ВМФ России имена героев СВО», – отметил он.

    «Герои специальной военной операции обладают тем особым опытом, который могут передать последующим поколениям и имеют на это право. Поэтому есть инициатива – называть корабли, которые вводятся в состав ВМФ, именами героев СВО», – сказал военкор.

    В качестве первого варианта он предложил назвать судно в честь дважды Героя России Михаила Гудкова.

    Поддубный подчеркнул, что история знает множество примеров присвоения кораблям имен выдающихся людей даже при их жизни.

    Во время посещения завода «Янтарь» Поддубному показали производственную территорию, стапели и верфи. Кроме того, военкор пообщался с работниками предприятия и волонтерами, осмотрел заводской музей и расположенный на территории предприятия храм.

    Напомним, заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Президент Владимир Путин посмертно наградил офицера второй медалью «Золотая Звезда».

    Путин официально присвоил имя дважды Героя России 155-й гвардейской бригаде морской пехоты.

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    26 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    NYT: Дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран
    @ Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за опасений критического истощения запасов систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке и риска глобального конфликта, пишет NYT.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свернул планы эскалации конфликта после предупреждений советников, передает РБК. Главным фактором стала угроза нехватки ракет для комплексов Patriot, необходимых для защиты американских баз в регионе. Расширение боевых действий могло оставить войска без надежного прикрытия.

    Накануне отмены атаки глава государства обсуждал нехватку вооружений с военным командованием. «Я рассматриваю возможность массированного удара, более мощного, чем когда-либо прежде, и близок к принятию решения», – заявлял Трамп до изменения планов. Дополнительно на позицию Вашингтона повлияли риски ухудшения отношений с союзниками и возможный удар по мировой экономике.

    Ранее американские военные на протяжении 13 дней ежедневно атаковали иранские объекты. Остановка операции совпала с прибытием делегации Омана для переговоров о безопасном судоходстве в Ормузском проливе. Американская администрация сочла дипломатический путь более разумной стратегией урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование продолжает подготовку планов расширения операции против Ирана. Ранее Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня. Авиация США нанесла удары по иранским хранилищам ракет.

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    25 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    ВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
    ВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в течение дня нанесли удары по объектам портов Черноморск и Николаев, поражены сухогруз и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины, сообщили в Министерстве обороны.

    Вооруженные Силы продолжили наносить удары по инфраструктуре и морским судам, работающим в интересах украинской армии, сообщает в Max Минобороны.

    Атаки производились с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты, предназначенные для хранения военных грузов. В Николаевском морском торговом порту уничтожены сухогруз с военным снаряжением и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили балкер и три сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты Черноморск и Одесса. Также под удар попал еще один быстроходный десантный катер CV-90 украинских военно-морских сил.

    В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары по украинским портам.

    Несколькими днями ранее беспилотники «Герань-4 сикер» атаковали пять перевозивших военные грузы судов.

    До этого армия России уничтожила два сухогруза в Одесском морском торговом порту.

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    25 июля 2026, 21:41 • Новости дня
    Песков: Боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский решим, приняв соответствующие решения, может завершить конфликт «до конца суток», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что остановка боевых действий возможна уже сегодня, если руководство Украины пойдет на определенные шаги, передает ТАСС.

    Он напомнил об условиях урегулирования, выдвинутых российским внешнеполитическим ведомством два года назад.

    «Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее на встрече в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину заморозить конфликт. Казахстанский лидер выступил за возвращение к стамбульской формуле для дальнейшего продвижения к миру.

    В начале июля представитель Кремля напомнил о возможности Владимира Зеленского прекратить боевые действия.

    Месяцем ранее Дмитрий Песков назвал условием завершения конфликта вывод украинских подразделений с территории российских регионов.

    В прошлом году президент России Владимир Путин озвучил аналогичное требование для прекращения огня.

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    25 июля 2026, 18:07 • Новости дня
    Число погибших после удара ВСУ в Кирилловке выросло до 12 человек

    Балицкий сообщил о 12 погибших при ударе по Кирилловке

    Число погибших после удара ВСУ в Кирилловке выросло до 12 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области завершились поисково-спасательные работы на месте атаки в Кирилловке, погибли 12 человек, еще 19 получили ранения, из-под завалов спасены два человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Сотрудники МЧС России закончили разбор завалов после удара по Кирилловке, сообщил в Max губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Под обломками было найдено тело еще одного погибшего.

    «Киевский режим, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население – взрослых и детей», – подчеркнул глава региона. По его словам, из-под завалов удалось спасти двоих человек, среди которых один ребенок.

    Губернатор отметил, что с семьями жертв работают психологи и оперативные службы, а врачи прилагают все усилия для помощи пострадавшим.

    В связи с трагедией 26 июля 2026 года объявлено на территории Запорожской области днем траура.

    Hанее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели 11 человек при ударе по базе отдыха в Кирилловке.

    Во время разбора завалов российские военные сбили разведывательный украинский беспилотник.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал эту трагедию частью продуманной концепции срыва курортного сезона.

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    26 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    Поддубный сообщил о железнодорожной изоляции Запорожья

    Удары армии России парализовали железнодорожное сообщение в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Запорожье на протяжении трех суток остается без пассажирских поездов из-за масштабного повреждения логистической инфраструктуры, что серьезно осложняет маневры украинских сил, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный.

    Третьи сутки пассажирские поезда не могут добраться до Запорожья, информирует Поддубный в Mах. «Город фактически оказался отрезан от железнодорожного сообщения с другими регионами», – цитирует он слова министра инфраструктуры киевского режима Николай Калашник.

    Подобное ограничение логистических возможностей противника стало прямым результатом системных ударов Вооруженных сил России по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры. Изоляция города значительно осложняет снабжение подразделений ВСУ.

    Отсутствие транспортного сообщения сильно сказывается на маневрах украинских сил. Это имеет особое значение на фоне активного наступления российских войск и выполнения задачи по окружению укрепрайона противника в Орехове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские войска уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Несколько дней назад беспилотники «Герань» поразили военные эшелоны противника с грузами в этом регионе. Зимой украинская компания «Укржелдорога» уже останавливала движение поездов между Днепропетровском и Запорожьем из-за повреждения инфраструктуры.

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    26 июля 2026, 11:17 • Новости дня
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом

    Жители Львова забросали камнями и кусками асфальта сотрудников местных ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очередное видео конфликта людей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) появилось в украинских соцсетях. Видео инцидента опубликовало украинское издание «Страна».

    Очередной конфликт граждан с представителями военкоматов попал на видео, передает ТАСС. Инцидент произошел во Львове, где прохожие вступились за мужчин и прогнали сотрудников территориального центра комплектования, используя камни и куски асфальта (видео инцидента опубликовано в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД).

    На опубликованных кадрах видно, как военкомы спешно отступают под градом летящих предметов. Пытаясь отбиваться, они не решаются вступать в открытое столкновение с возмущенной толпой. В соцсетях регулярно появляются подобные ролики из разных городов, демонстрирующие силовое противостояние граждан и мобилизационных патрулей, которых прозвали «людоловами».

    Украинские власти заявляют о необходимости проведения реформ, но подчеркивают невозможность отказа от мобилизационных мероприятий. Военкоматы подтверждают наличие обязательных планов по призыву. При этом, несмотря на уличные облавы, украинская армия продолжает испытывать острый дефицит личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее толпа местных жителей перевернула служебный автомобиль военкомата во Львове. После этого инцидента украинская полиция провела масштабную облаву для поимки участников конфликта. На фоне подобных событий украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе массового силового противостояния в стране.

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