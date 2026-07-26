Совершеннолетних детей мигрантов обязали оформлять патент или покидать Россию

Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке

Эксперт Дандыкин: С приходом Драпатого людоедская тактика ВСУ будет нарастать

Tекст: Андрей Резчиков

«Трагедия в Кирилловке – это не спонтанный теракт, а звено в единой продуманной концепции срыва курортного сезона, которая реализуется врагом синхронно по всем южным направлениям. Мы видим атаки на Севастополь, на Крым, Сочи и вот теперь на Запорожскую область. Цель очевидна: создать у людей состояние постоянной тревоги, заставить их нервничать, отказываться от поездок к морю. Люди сейчас натянуты как струна, и враг сознательно бьет именно в этот нерв», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

С приходом на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого «эта людоедская тактика будет только нарастать». «Никаких моральных границ для него не существует, и удары по мирным курортам станут еще более частыми. Август для наших граждан традиционно является временем отдыха, и враг попытается максимально омрачить его терактами», – добавил спикер.

Что касается международной реакции, то собеседник предположил, что Запад традиционно «не заметит» гибель российских детей. «Они замечают только то, что укладывается в их информационную войну и ложится в антироссийскую канву. Все остальное для них – песок. Сбор доказательной базы, безусловно, вести необходимо, но реальные инструменты для привлечения к ответственности появятся только после нашей победы, когда мы получим возможность провести собственный трибунал над военными преступниками», – полагает Дандыкин.

По мнению собеседника, враг сознательно провоцирует Россию на удары по местам массового скопления людей и гражданской инфраструктуре. «Именно этого ждут украинские ЦИПСО, чтобы немедленно использовать фейки против нас в информационной войне. Опускаться до их уровня ни в коем случае нельзя. Наш принцип остается неизменным: мы не бьем по гражданским объектам и не уподобляемся террористам», – подчеркнул эксперт.

По его словам, вразумлять киевское руководство нужно совершенно иначе – бить конкретно и беспощадно по военным целям, без поражения которых противник лишится самой возможности воевать. «Удары должны наноситься по железнодорожным составам, на которых возят иностранных наемников и военных специалистов, по выставкам военной техники, по заводам и мастерским, где собирают дроны. Это отложенный эффект: сегодня мы разрушаем их производственную базу, а завтра им просто нечем будет запускать ракеты и беспилотники по нашим городам», – пояснил Дандыкин.

Кроме того, у России есть «полное право на точечную ликвидацию тех, кто лично планирует и осуществляет теракты против мирного населения». «Такие, как Мадьяр (главком сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, внесен в список террористов и экстремистов) или тот же Драпатый, должны понимать, что возмездие неизбежно. Страх должен поселиться в стане врага. Мы к этому обязательно придем, и это будет абсолютно законно и справедливо», – считает эксперт.

В ночь на субботу базы отдыха в поселке Кирилловке на территории Запорожской области подверглись атаке украинских беспилотников. Губернатор области Евгений Балицкий сообщил о гибели 11 человек, среди которых четверо детей. Еще 16 человек, включая пятерых детей, получили ранения.

Кирилловка – известный курортный поселок в Мелитопольском районе, расположенный на полуострове, который с двух сторон зажат крупными лиманами – Утлюкским и Молочным, а центральная часть и две протяженные песчаные косы выходят прямо к Азовскому морю.

Основная масса баз отдыха, гостевых домов, пансионатов и отелей, которые подверглись атаке, сосредоточены на двух длинных косах: косе Федотова (уходит на юго-запад в сторону заповедника Бирючий Остров) и косе Пересыпь (уходит на восток). В мирное время поселок являлся одним из самых популярных и доступных морских курортов региона, ежегодно принимая сотни тысяч отдыхающих благодаря протяженным песчаным пляжам и мелкому теплому морю.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, продолжаются аварийно-спасательные работы. Балицкий назвал произошедшее вопиющим преступлением, отметив, что украинские военные целенаправленно наносили удары по мирным жителям.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот удар ВСУ методом террористов. А посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что ответственность за атаку несет «русофоб Драпатый». Дипломат считает, что противник тщательно спланировал удар. По его словам, для совершения теракта украинские военные специально выбрали наиболее подходящий период – летние выходные дни.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Следователи зафиксировали, что украинские формирования массово применили ударные беспилотные летательные аппараты. На опубликованных Следственным комитетом видеокадрах зафиксированы сильные разрушения жилых деревянных и кирпичных построек турбаз, а также полностью уничтоженные и обгоревшие автомобили отдыхающих.