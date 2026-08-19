Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.0 комментариев
Следователь: Арестованный глава издательства «Джем» может сбежать в ОАЭ
Главу издательства «Джем» Черкасова заподозрили в желании сбежать в ОАЭ
Следователь в Тверском суде Москвы сообщил, что арестованный руководитель музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов может скрыться от правосудия в ОАЭ.
«У Черкасова заграничный паспорт, полученный 16 июня 2025 года, вид на жительство, а также иностранные компании, зарегистрированные в ОАЭ», – заявил представитель следствия, передает ТАСС.
По этой причине следствие просит продлить обвиняемому меру пресечения до 20 ноября.
К делу приобщены международные водительские права обвиняемого и вид на жительство, действующий до июня 2027 года. Сам фигурант утверждает, что не планирует нарушать арест, а срок действия его прав уже истек.
Уголовное преследование связано с мошенничеством и незаконным созданием юридического лица. По версии следствия, Черкасов и его сообщники в декабре 2024 года незаконно заблокировали показ фильма «Руки вверх!» на крупных российских стриминговых платформах. Обвинение в мошенничестве также предъявлено супруге Черкасова Юлии Палийчук, которая находится под домашним арестом.
Конфликт из-за прав на песни распавшейся в 2006 году группы «Руки вверх!» длится более двух лет. Продюсер утверждал, что Сергей Жуков незаконно исполняет 15 композиций. Жуков обратился за помощью к главе Следственного комитета и председателю Верховного суда, после чего в офисе Черкасова прошли обыски. Потерпевшими по делу также признаны вдова композитора Вячеслава Добрынина и «Первое музыкальное издательство».
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали Андрея Черкасова осенью 2025 года по обвинению в мошенничестве.
Позже суд перевел руководителя музыкального издательства под домашний арест.
В мае вдова композитора Вячеслава Добрынина получила статус потерпевшей по данному уголовному делу.