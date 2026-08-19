Следователь: Арестованный глава издательства «Джем» может сбежать в ОАЭ

Главу издательства «Джем» Черкасова заподозрили в желании сбежать в ОАЭ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«У Черкасова заграничный паспорт, полученный 16 июня 2025 года, вид на жительство, а также иностранные компании, зарегистрированные в ОАЭ», – заявил представитель следствия, передает ТАСС.

По этой причине следствие просит продлить обвиняемому меру пресечения до 20 ноября.

К делу приобщены международные водительские права обвиняемого и вид на жительство, действующий до июня 2027 года. Сам фигурант утверждает, что не планирует нарушать арест, а срок действия его прав уже истек.

Уголовное преследование связано с мошенничеством и незаконным созданием юридического лица. По версии следствия, Черкасов и его сообщники в декабре 2024 года незаконно заблокировали показ фильма «Руки вверх!» на крупных российских стриминговых платформах. Обвинение в мошенничестве также предъявлено супруге Черкасова Юлии Палийчук, которая находится под домашним арестом.

Конфликт из-за прав на песни распавшейся в 2006 году группы «Руки вверх!» длится более двух лет. Продюсер утверждал, что Сергей Жуков незаконно исполняет 15 композиций. Жуков обратился за помощью к главе Следственного комитета и председателю Верховного суда, после чего в офисе Черкасова прошли обыски. Потерпевшими по делу также признаны вдова композитора Вячеслава Добрынина и «Первое музыкальное издательство».

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали Андрея Черкасова осенью 2025 года по обвинению в мошенничестве.

Позже суд перевел руководителя музыкального издательства под домашний арест.

В мае вдова композитора Вячеслава Добрынина получила статус потерпевшей по данному уголовному делу.