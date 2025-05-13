Лондонское метро возобновило движение после масштабного сбоя электроснабжения

Движение метро Лондона восстановилось после пожара на подстанции

Tекст: Денис Тельманов

Движение поездов лондонского метро было восстановлено после масштабного сбоя электроснабжения, передает ТАСС. По информации корпорации Transport for London, управляющей городским транспортом, только на трех линиях сохраняются задержки.

Проблема началась примерно в 14:30 по местному времени, когда в западной части Лондона произошел пожар на старой электрической подстанции. Национальная энергосеть Британии заявила, что именно этот инцидент привел к отключению энергии и остановке движения.

В результате перебоев оказалось частично или полностью заблокировано движение на десяти линиях метро и легкого метро. Наибольшие затруднения испытывали пассажиры в центральной части британской столицы, где из-за сбоя возник транспортный коллапс.

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