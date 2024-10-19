Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».9 комментариев
Залужный в Британии запутался в сюжетах Шекспира
Посол Украины в Британии Залужный не смог выговорить слово на английском и запутался в сюжетах Шекспира
Выступая в Лондоне, посол Украины Валерий Залужный не смог выговорить слово «цивилизованный» на английском, хотя предпринял несколько попыток, а также перепутал сюжеты трагедий Уильяма Шекспира.
Залужный выступал в Королевском институте международных отношений (Chatham House, признан в России нежелательной организацией). Он решил говорить на английском, но несколько раз не смог выговорить слово «цивилизованный». Спустя три минуты после начала речи он обратился за помощью к переводчику, передает РИА «Новости».
Кроме того, Залужный неверно изложил детали сюжета шекспировской трагедии «Отелло». «У войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», – отметил дипломат. Однако Отелло действительно «сделал что-то другое» – заколол себя. Возможно, Залужный перепутал сюжеты трагедий «Отелло» и «Ромео и Джульетта».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Залужный заявил о возможной мобилизации женщин на Украине для участия в военных действиях в будущем. Залужный, ныне являющийся послом Британии, сообщил на выступлении в Лондоне, что Украина находится в «затяжной войне» и выйти из нее почти невозможно из-за недостаточной военной поддержки Запада.