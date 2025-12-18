18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.26 комментариев
Ученые завершили испытания первого в России 70-кубитного квантового компьютера
В России представлен прототип первого в стране квантового компьютера на 70 кубитах, построенного на ионах иттербия, который успешно прошёл контрольный эксперимент.
Российские ученые завершили испытания первого в стране 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия, передает ТАСС.
Разработку представила научная группа квантового проекта из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН. Установка создана в рамках реализации российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которую курирует госкорпорация «Росатом».
В компании «Росатом квантовые технологии» отметили, что успешная демонстрация нового вычислителя состоялась в ходе контрольного эксперимента. «Научной группой квантового проекта представлен прототип 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия. Успешная демонстрация вычислителя прошла в ходе контрольного эксперимента», – сообщили в пресс-службе.
Разработка и тестирование квантового компьютера считаются важным шагом для развития высокотехнологичных отраслей и повышения конкурентоспособности России в сфере квантовых технологий. Специалисты отмечают, что начало работы с такими масштабными вычислительными системами открывает новые перспективы для отечественных научных исследований и промышленности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые установили мировой рекорд по точности квантовых вычислений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране собраны прототипы квантовых компьютеров с высокими вычислительными характеристиками для решения сложнейших научных задач.