Рубио заявил о паузе в расширении НАТО

Рубио заявил об отсутствии планов немедленного расширения НАТО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тема присоединения новых государств к военному блоку сейчас не стоит на повестке дня. Об этом сообщил глава американской дипломатии Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе, передает ТАСС.

«Скажу вам откровенно. У меня сложилось впечатление после последних встреч с министрами иностранных дел, что, говоря в общих чертах, НАТО сфокусирована на некоторых других вопросах», – подчеркнул госсекретарь.

По словам политика, принятие новых участников, в особенности Косово, сейчас не является приоритетом для альянса. При этом американская сторона не исключает подобных шагов в будущем. В ходе своего выступления руководитель Госдепартамента ни разу не упомянул перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио вообще усомнился в целесообразности существования Североатлантического альянса. В марте генсек НАТО Марк Рютте сообщил об отсрочке приема Украины в организацию. А в прошлом году спецпосланник США по Украине Кит Келлог допустил полное прекращение расширения военного блока на восток.