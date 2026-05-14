Рубио поставил под сомнение смысл существования НАТО

Tекст: Вера Басилая

Американское руководство открыто выражает недовольство действиями партнеров по блоку, передает РИА «Новости».

«Есть страны, такие как Румыния и Болгария, другие, например Испания, выступили просто ужасно. Поэтому, считаю, что возникают вполне законные вопросы к НАТО: в чем смысл существования альянса?», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

Обострение отношений произошло на фоне ближневосточного конфликта. В конце февраля американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, жертвами которых стали более 3 тыс. человек.

Переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и Вашингтон начал блокаду иранских портов. При этом власти Испании отказались поддерживать кампанию без правовых оснований и закрыли для американских операций против Ирана военные базы «Рота» и «Морон».

На фоне разногласий Вашингтон планирует сократить военное присутствие в Европе. Второго мая представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы вывести из Германии 5 тыс. солдат в течение шести–двенадцати месяцев. Ранее президент США допускал вывод контингента также из Италии и Испании.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости пересмотреть роль НАТО для Америки на фоне отказа европейских союзников предоставлять базы и поддержку.

В Пентагоне обсуждают возможность приостановки участия Испании в НАТО и её исключения из механизмов принятия решений за отказ поддержать войну США против Ирана.

Президент США заявил о намерении вывести из Германии намного больше пяти тысяч американских военных и этим усилил разговоры о кризисе в альянсе.