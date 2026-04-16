Верховный суд оправдал осужденного по статье о педофилии жителя Башкирии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Житель Башкирии Денис Голов добился отмены обвинительного приговора по делу о развратных действиях в отношении собственной дочери, передает РИА «Новости».

Поводом для уголовного преследования стала видеозапись, на которой ребенок забегает к отцу во время мытья.

«Я говорю: «Ты что, снимала, что ли?» Она говорит: «Вот ты и попался!» Против меня возбудили уголовное дело, что я открыто демонстрирую своей дочери половые органы», – рассказал Голов.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 12,5 годам лишения свободы. Апелляционная инстанция оставила решение в силе, хотя один из судей заметил, что на видео подсудимый прикрылся при виде ребенка.

Верховный суд России не нашел в действиях отца состава преступления и вынес оправдательный приговор.

По словам оправданного, бывшая супруга оговорила его ради завладения квартирой, оформленной на мать Голова. Пока мужчина находился под стражей, женщина сменила замки и установила камеры видеонаблюдения. Сейчас в судах рассматриваются еще четыре гражданских дела, связанных с имущественными спорами бывших супругов.

Голов планирует подать новое заявление против бывшей жены. В качестве доказательств он намерен использовать письма пасынка, в которых подросток жалуется на жестокое обращение со стороны матери.

