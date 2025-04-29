Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование ВСУ убеждало украинских военных, что Степан Бандера, лидер признанной экстремистской и запрещенной в России «Организации украинских националистов», является национальным героем Украины, заявил боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Лютик», передает РИА «Новости». Он отметил, что лично сталкивался с подобной агитацией во время службы на Украине, где заметил множество несправедливостей и действий руководства страны, с которыми был не согласен.

По его словам, в мае 2022 года сотрудники территориального центра комплектования остановили его по дороге на работу, насильно посадили в машину и отправили на передовую. После сдачи в плен он узнал о батальоне Максима Кривоноса и решил присоединиться к нему, чтобы продолжить борьбу, но уже с другой стороны.

«В батальоне я оказался в декабре 2023 года. На тот момент я уже точно знал, чего я хочу и почему я этого хочу. Будучи на той стороне, на Украине, видел много несправедливости, видел много, что делает наше руководство не так. И я с этим был не согласен. И одна из самых главных причин, почему я вступил в отряд – это борьба с нацизмом... Я сам столкнулся с нацизмом, когда нам наши командиры говорили, что Бандера герой и так далее. Но он никакой не герой, а на Украине его поставили как национального героя», – подчеркнул боец.

Он заметил, что для него важно противостоять идеологии, которую навязывает командование ВСУ. По мнению бойца, многие украинские военные сталкиваются с подобным давлением и не всегда разделяют взгляды руководства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах ВСУ и подробностях своего пленения, также он назвал 9 Мая общим праздником для народов России и Украины, а еще подтвердил, что подразделения ВСУ иногда попадают под так называемый «дружественный огонь» своих же сослуживцев.