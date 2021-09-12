Зачем Гитлер похитил Муссолини

Взгляд
12 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:46  |  vz.ru
Разделы

Белоруссия сделала большой шаг к объединению с Россией

Граждан Белоруссии и России уравняют в правах Егор Еремов/РИА Новости
Россия и Белоруссия делают серьезный шаг к еще более тесному экономическому союзу. План состоит из 28 союзных программ, каждая из которых касается объединения конкретной экономической сферы: начиная с макроэкономики, налогов и торговли и заканчивая единым рынком нефти и газа. Кто – Россия или Белоруссия – выиграет от этого союза? И как будет выглядеть единый нефтегазовый рынок? Подробности...
Перейти в раздел…

Как защитить «Северный поток – 2» от украинских гибридных атак

Киев хочет обернуть себе на пользу тот факт, что газопровод достраивало российское судно «Фортуна» Jens Büttner/ dpa/picture-alliance/ТАСС
Завершение строительства второго «Северного потока» не стало для Украины поводом прекратить борьбу с проектом. Теперь Киев пытается не допустить сертификации трубопровода. Новой мишенью для атаки выбрана «Фортуна» – российское судно, уложившее трубы на дно Балтики, а точнее, его якорная система. Зачем Украина цепляется к якорям «Фортуны»? И стоит ли Москве опасаться таких угроз? Подробности...
Перейти в раздел…

Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях Эрик Романенко/ТАСС
Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив. Подробности...
Перейти в раздел…

США извратили уроки трагедии 11 сентября

Этот дым над Нью-Йорком навсегда останется в памяти Америки Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Теракты 11 сентября 2001 года стали потрясением как для американского сознания, так и для всей системы международных отношений, для всего Запада и Востока. Двадцать лет назад многие говорили о том, что теперь вся цивилизация сплотится в борьбе с новым мировым злом. Мир действительно изменился, но совсем по другому сценарию. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Гитлер похитил Муссолини

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
12 сентября 1943 года группа диверсантов-эсэсовцев совершила дерзкое похищение основателя фашизма Бенито Муссолини из горного отеля в Италии. Этот момент стал эффектным, но ничего не изменившим жестом со стороны Гитлера. Подробности...

Тайна 9.11 не будет раскрыта, пока в Америке не грянет революция

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Почему они так в себе уверены? Почему так откровенно плюют на все доказательства тотальной лжи? Да потому, что любое сомнение в «руке бен Ладена» неизбежно приведет к краху всю американскую систему власти. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Украина попала в зависимость от российского электричества

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Чтобы стать частью Европейской сети, Украина должна быть отделена от систем России и Белоруссии, а потом некоторое время работать в автономном режиме. А это означает наличие полностью самодостаточной генерации, которую Украина утратила. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
Перейти в раздел…

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

Обсуждение: 10 комментариев

Провал ЦРУ на Украине

Перейти в раздел…

Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
Подробности...

Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
Подробности...

В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете?
  • Готов сейчас

  • Готов в будущем

  • Пусть другие себя ограничивают
Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
Что вам ближе – коммунизм или христианство?
  • Коммунизм

  • Христианство

  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский выразил готовность обсудить с Путиным «оккупацию территорий»
    В США назвали победителя гипотетической войны между Россией и Францией Путин рассказал о своем сломанном носе Греция заявила о рекордных поставках вина в Россию Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение
    Иеромонах назвал приписанную Александру Невскому знаменитую фразу На Украине призвали избавиться от границы с Польшей Химик оценил вероятность смертельного отравления арбузом В России впервые применили навесной огонь из БМД
    На Украине пожаловались на очень высокую стоимость импортируемого газа Белоруссия решила закупить российское оружие на 1 млрд долларов Трамп назвал фантастическим российского боксера Ковалева В Кузбассе задержали пристававшего к девочкам мужчину

    Главная тема


    Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

    странное судейство


    Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде

    вопросы языкознания


    Пушков прокомментировал идею Украины о переходе на латиницу

    стратегический газопровод


    В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2»

    Видео

    «Запад-2021»


    Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

    деструктивный культ


    Китай уничтожает репетиторов ради детей

    ввод санкций


    Ссора Польши с Евросоюзом может принести пользу России

    получение сертификатов


    У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

    дипломатический конфликт


    Ради ссоры с Россией власти Чехии приносят в жертву интересы детей

    уроки истории


    Алексей Алешковский: Сталин сегодня – это мы сами

    время итогов


    Геворг Мирзаян: Кто получит дивиденды от «Северного потока – 2»

    по дороге в Европу


    Елена Герасимова: Украина попала в зависимость от российского электричества

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
    Тимур Шерзад

    Зачем Гитлер похитил Муссолини

    Тимур Шерзад
    журналист
    		12 сентября 2021, 16:30

    История успеха фашистов в Италии типична для своего времени. Первая мировая война не оставила после себя ничего, кроме потерь и усталости, а в некоторых случаях еще и яростной обиды. Италия, хоть формально и принадлежала к странам-победительницам, испытывала ту же злость, что и проигравшие немцы. Ее обделили при «разделе пирога» – амбиции итальянцев были куда больше, чем их реальные успехи в войне.

    Эта национальная обида породила специфическую страту людей. Это были искренние, порой даже фанатичные патриоты, которые только что вернулись с войны, и которым ее не хватило. На любой войне таких активных, которым «больше всех надо», всегда подавляющее меньшинство. Но когда в бой идут миллионы, такими «буйными» становятся десятки тысяч. Они получают боевой опыт, и в результате еще меньше ценят человеческую жизнь – как чужую, так и свою. И в итоге в условиях разочарования и апатии пассивного большинства, захватывают власть в стране.

    Муссолини был одним из самых «буйных». До войны он выделывал чудеса, чтобы убежать от призыва в армию. Например, эмигрировал в Швейцарию, где какое-то время посещал марксистский кружок и даже познакомился с Лениным. Правда, в итоге Бенито все же вернулся на родину, отслужил и стал хорошим солдатом. Уже тогда было понятно, что с марксистскими идеями ему не по пути – Муссолини нравились идеи социальной справедливости, но его отталкивал интернационализм. Хотя он активно участвовал в делах социалистов, оттачивая перо и нарабатывая политический капитал.  

    Когда началась Первая мировая, Муссолини, как журналист, активно агитировал итальянское общество за вступление в нее. Он порвал с социалистами, среди которых успел завоевать немалую популярность. Будущий дуче («вождь») Италии грезил расширением страны, он желал великого имперского будущего для своего королевства. И когда Италия все-таки вступила в войну, Бенито не стал отсиживаться за спинами других, а пошел в окопы. Воевал храбро и демобилизовался в 1917-м лишь по тяжелому ранению.

    После войны Муссолини, как опытный политик и журналист, ловко оседлал всеобщее разочарование итогами войны. Итальянцы в целом воевали неважно и неохотно, но ему нужны были не все, а самые злые и мотивированные. Из таких опытных и сплоченных ветеранов и выросли отряды фашистской милиции. Они завоевывали авторитет в уличных сражениях с левыми – людьми, что агитировали против войны тогда, когда боевой дух был нужен сильнее всего.

    Фото: Scherl/Global Look Press

    Ветераны мстили «внутреннему врагу». Но даже самые боевые и разозленные итальянцы были потрясающе жизнелюбивы. Поверженного врага чаще всего ждала не пуля, как в других европейских побоищах правых и левых, а всего лишь насильное отпаивание касторкой. Зрелище выворачиваемого наизнанку пленника было тяжелым, некоторые от этого даже умирали. Но касторка – это все-таки не мозги, разбрызганные по мостовой. Для своего времени почти гуманно.

    Союз с дьяволом

    Муссолини вместе со своими фашистами пришел к власти в 1922 году. Гитлеру в Германии понадобилось куда больше времени, чтобы повторить этот успех. Гитлер, в отличие от прямолинейного дуче, был дьявольски хитер. Муссолини действовал за счет речей и яростного напора. Гитлер же был скрытен, никто из его ближайшего окружения не знал, на какой тактический ход пойдет фюрер завтра. Там, где Муссолини делал эффектные (и подчас очень дорогостоящие для страны) жесты из любви к саморекламе, Гитлер хладнокровно плел свои козни ради единственной сверхцели. Воплощения в жизнь расовых теорий.  

    Как видно, психологически дуче и фюрер были диаметрально разными людьми. Муссолини во многом презирал нацистов и после их пришествия к власти. Их гонения на евреев он воспринимал, как нечто бессмысленное и порожденное бредовыми комплексами. Но по мере того, как партия Гитлера эффективно перехватывала в Германии все больше нитей управления страной, и при этом не была низвергнута никем другим, дуче умерил свою неприязнь.

    У Германии и Италии были общие чувства – ощущение несправедливости мира после Первой мировой и яростное желание его переделать. Поэтому в итоге страны заключили союз, нацеленный на полное переформатирование порядка в Европе.

    Правда, скоро после начала новой – Второй мировой – судьбоносной войны Муссолини ждало печальное открытие. Несмотря на все усилия, итальянская армия в целом оставалась все такой же неэффективной. Она или застревала там, где должна была быстро всех громить (как в Греции), а то и вовсе была бита оскорбительно меньшими силами противника, как в Северной Африке, где итальянские войска разбили десятикратно уступающие в численности англичане.

    Правда, сильный союзник все время протягивал руку, спасая итальянцев от очередного разгрома. Но это было немногим лучше поражения. Муссолини пришел к власти на культе силы, на демонстрации способности решать проблемы. До войны в этом отношении все шло неплохо. Но теперь каждое спасение немцами было для дуче личным унижением. И наглядным свидетельством его импотенции.

    Поэтому Муссолини загонял себя еще глубже в ловушку – стремясь исправить негативный пиар-эффект от предыдущей провалившейся авантюры, он активно лез в новые. Чем подставлял не только себя, но и Гитлера, который каждый раз был вынужден посылать войска на помощь. Что лишь усиливало раздражение дуче и толкало его на новые попытки.

    Переворот и похищение

    Летом 1943 года союзники – Англия и США – высадились на Сицилии. И захватили ее возмутительно быстро и легко. Это вызвало в Италии шок, а затем и политический взрыв. В элите начались уже открытые разговоры о некомпетентности дуче.

    Муссолини решил контратаковать и перехватить обратно управление ситуацией. Он согласился созвать Большой фашистский совет, посвященный собственному смещению. Пришедший к власти в немалой степени за счет ярких, искренних и убедительных речей, дуче решил вновь использовать это оружие. В случае победы он вышел бы с заседания Совета еще сильнее, чем прежде, а в случае поражения потерял бы все.

    Проблема оказалась в том, что остальные участники Совета умели произносить проникновенные речи ничуть не хуже. Ну и, конечно, как опытные партийные иерархи, были сами к ним куда менее восприимчивы. Так что в итоге, после почти десятичасовых прений, аргументов Муссолини все равно никто не воспринял. 25 июля 1943 года дуче был свергнут.

    Кстати, собрание едва не перетекло в кровавое побоище. Фашисты были людьми с серьезным фронтовым опытом, и почти все пришли на собрание при оружии. Много у кого имелись гранаты. Но в итоге конфликт удалось разрулить мирно. Возможно, этому, как и самому поражению Муссолини, способствовала тяжелая болезнь кишечника, уже давно сопровождавшая дуче. Время от времени на него накатывал очередной приступ боли, и было серьезной проблемой хотя бы просто устоять на ногах, не то, что активно что-то кому-то доказывать.

    Муссолини арестовали и отправили под надежную, как казалось, охрану в высокогорный отель Кампо Императоре. Дуче находился там до 12 сентября. Ранним утром этого дня он обнаружил неожиданную картину. На относительно ровном склоне горы перед отелем один за другим приземлялись десантные планеры и небольшие, но юркие самолеты «Шторх». Оттуда выскакивали вооруженные до зубов люди, их было около сотни человек. Развернувшись в боевые порядки, они начали быстро двигаться к отелю. Снизу раздавались крики команд на немецком.

    Охрана подтвердила «высокие» боевые качества итальянцев и сдалась без сопротивления. Не прошло и часа, как Муссолини в сопровождении знаменитого эсэсовского диверсанта Отто Скорцени уже находился в воздухе в маленьком «Шторхе». Вскоре его ждала пересадка на немецкий бомбардировщик и полет в Германию.

    Апатия

    Гитлер радушно принял Муссолини. Несмотря на недовольство итальянцами в немецких штабах, он относился к дуче очень тепло. Даже, насколько это можно говорить при скрытном и загадочном характере Гитлера, по-дружески.

    Правда, доверять вчерашнему крупнейшему союзнику что-то по-настоящему серьезное фюрер не стал. Вместо этого он использовал его, как политический символ, чтобы ободрить самых непримиримых итальянских фашистов, которые были против свержения дуче. Нужда в них у Гитлера была очень серьезная.

    Все дело в том, что переворотом воспользовались англо-американцы. Практически договорившись о сепаратном мире, они начали высадку уже на материковую Италию. Немцы среагировали быстро, и оккупировали страну в мгновение ока – благо, они готовились к этому еще со дней летнего переворота. Немцы довольно успешно сопротивлялись наступлению союзников в Италии, затянув его до конца войны. Но для этого им пришлось оккупировать страну – довольно, по европейским меркам, жестко. Это породило массовое партизанское движение, которое постоянно мешало в тылу. И вот тут лояльные Муссолини фашисты были как нельзя кстати. Против партизан они вполне годились.

    Дуче возглавил небольшую Итальянскую социальную республику на севере страны. Он даже разработал новую идеологическую концепцию, сдвинув фашизм влево, в сторону коллективизма и социализма. Но все эти метания оказались тщетны, потому что было уже поздно. Дуче и раньше зависел от Гитлера, а теперь эта зависимость переходила все разумные границы. Только теперь Муссолини не злился, а впал в апатию. Война катилась к проигрышу, причем к проигрышу обидному, в котором ему, несмотря на все прошлые старания и победы, отводилась лишь пассивная роль. Он даже умереть в борьбе теперь мог лишь на десятых ролях – это был мощный удар по деятельной натуре дуче.

    Он ничего не мог сделать – и поэтому с каждым месяцем меньше и пытался. И, загнанный в угол, был пойман и расстрелян итальянскими партизанами в апреле 1945-го.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •