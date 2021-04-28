Зеленский подставил Ватикан своей идеей переговоров с Россией

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

СМИ: В Болгарии загорелся склад оружейного завода

28 апреля, среда  |  Последнее обновление — 20:32  |  vz.ru
Разделы

Россия в борьбе с долларом преодолела важный рубеж

В борьбе с долларом России помогает Китай Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Впервые доля доллара в российском экспорте упала ниже 50%. Это исторический момент. Усилия России по снижению зависимости от доллара не прошли даром. Причем в борьбе с американской валютой Москве активно помогает Пекин. Когда Россия сможет полностью отказаться от доллара? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия готовит Среднюю Азию к новой угрозе из Афганистана

Остающиеся в Афганистане американские военные чувствуют себя очень неуютно U.S. Army/Sgt. Cooper T. Cash, Task Force Patriot Public Affairs
США призвали своих граждан оперативно покинуть Афганистан, а дипломатов экстренно отзывают домой. С Ближнего Востока туда, наоборот, «для поддержки вывода войск» спешно перебрасываются установки реактивного залпового огня дальнего действия. Похоже, США готовятся к обострению ситуации в Афганистане. Судя по визиту Сергея Шойгу в страны Средней Азии, не исключают этого и в России. Подробности...
Перейти в раздел…

Как масоны стали тайным правительством Запада

Масонская традиция жива и по сей день Arno Burgi/ZB/Global Look Press
Ровно 30 лет назад, 28 апреля 1991 года, в Москве собралась группа людей, решившая повернуть время вспять и возродить в России масонство. Принято считать, что представители этой тайной организации до сих пор правят странами Запада. Так ли это на самом деле, почему СССР называли страной победившего масонства – и какую роль масоны играют в нашей стране сегодня? Подробности...
Перейти в раздел…

Президент и спецслужбы Чехии схлестнулись из-за России

Глава чешской разведслужбы Михал Куделка – ярый противник президента страны Милоша Земана Vit Simanek/CTK/Global Look Press
В истории со взрывами складов во Врбетице чешская элита раскололась. И хотя внешне скандал пытаются замять, уже совершенно очевидно – в чешском руководстве есть те, кто верит в вину «агентов ГРУ», и есть те, кто не верит. Почему возник этот раскол, кто именно его олицетворяет – и что угрожает противникам разрушения отношений с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

В XXI веке замедлилась скорость времени

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Нынешнюю биографию можно уложить в несколько ипотечных кредитов – и заранее знать, что от рождения до смерти даже этот жадный процент не слишком снизится. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Примирять большевиков и белых бессмысленно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Устраивать теракты, организовывать гражданскую войну, предавать свою страну, особенно во время мировой войны – это тяжкие злодеяния. Это тяжкие злодеяния сейчас, это были тяжкие злодеяния тогда. Подробности...
Обсуждение: 187 комментариев

Соратники Навального проиграли «битву между добром и нейтралитетом»

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Список врагов России

Как помочь Донбассу

Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

Перейти в раздел…

Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
  • Да

  • Нет, опасаюсь коронавируса

  • Нет, я не православный
Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
  • Останусь дома

  • Поеду на дачу

  • Навещу родственников

  • Поеду в путешествие по России

  • Поеду в путешествие за рубеж

  • Буду работать
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
  • Да

  • Нет

  • И раньше их не покупал
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: В Болгарии загорелся склад оружейного завода
    МИД объяснил опасения Запада отключить Россию от SWIFT Санду объявила о роспуске парламента Молдавии Самолет с медоборудованием для лечения COVID вылетел из России в Индию В Германии раскритиковали позицию «зеленых» по «Северному потоку – 2»
    Слуцкий: Болгария решила подбросить дров в костер антироссийской пропаганды Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT В России раскрыли аферу с продажей поддельных «Камазов» на миллиард Священник посоветовал не устраивать генеральную уборку в чистый четверг
    Курс евро опустился ниже 90 рублей В ЛНР обвинили ВС Украины в использовании санитарных машин для подвоза боеприпасов Сочинских «зазывал» начнут штрафовать Исследование выявило стеснение новосибирцев ходить туалет на работе

    страстная пятница


    В ОП предложили ввести дополнительный выходной перед Пасхой

    искажение фактов


    Прокуратуру Болгарии обвинили в искажении фактов о взрывах складов с оружием

    наследство артиста


    Суд вернул дочери Баталова квартиры

    Видео

    поставки вакцины


    «Спутник V» вызвал раздражение в Бразилии

    «саммит Моськи и Слона»


    Зеленский ищет встречи с Путиным лишь на словах

    перегрев рынка


    Российский ипотечный пузырь отличается от американского

    мировой гегемон


    Почему Китай не сможет стать главной державой планеты

    учебник истории


    Павел Данилин: Сталинград отвоевал место в школе

    Свобода и несвобода


    Алексей Алешковский: Соратники Навального проиграли «битву между добром и нейтралитетом»

    Бессмысленный памятник


    Сергей Худиев: Примирять большевиков и белых бессмысленно

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?

    Зеленский подставил Ватикан своей идеей переговоров с Россией

    Владимир Зеленский рассчитывает на папу Римского    28 апреля 2021, 19:45
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Евгений Крутиков

    Неожиданное предложение по поводу возможной встречи с Владимиром Путиным выдвинул президент Украины – с его слов, площадкой для переговоров мог бы стать Ватикан. Откуда у Владимира Зеленского возникла такая идея, каков опыт Ватикана с точки зрения проведения посреднических миссий – и почему вряд ли там поддержат предложение украинского лидера?

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica назвал Ватикан «наиболее оптимальным местом» для встречи с Владимиром Путиным. В Кремле уже ответили, что никаких официальных обращений по этому поводу не получали. Также недоуменно отреагировали и в Святом престоле.

    Источники в Ватикане сообщили информационным агентствам, что для них это было неожиданностью. «Президент Украины Владимир Зеленский не согласовывал с Ватиканом свое предложение», – сказал собеседник агентства ТАСС, близкий к дипломатическим кругам города-государства. Он также напомнил о посреднической роли Святого престола в урегулировании конфликтов.

    Зеленский в своем интервью итальянским СМИ пространно рассказал о посреднической роли Ватикана в истории, о «безусловном моральном авторитете» Святого престола, у которого нет «никаких военно-политических или экономических интересов» – и потому, с его слов, город-государство идеально подходит для встречи с российским лидером. Понятно, что тут более важна повестка дня такой встречи, а не место ее проведения. А именно по предлагаемым к обсуждению вопросам и нет принципиальной договоренности. Вопросы мира или войны должны обсуждаться внутри Украины, между Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском – с другой, на основе Минских соглашений. И неважно, какой посредник для этого может быть выбран. Но это не предмет диалога Киева с Москвой.

    Возможно, что Зеленский высказал эту неожиданную для всех идею чисто ситуативно, в значительной мере случайно. Итальянский журналист сам первый спросил, не может ли быть Рим или Ватикан местом встречи с Владимиром Путиным. В ответ на этот вопрос украинский президент и стал развивать мысль о моральном авторитете и исторической посреднической миссии Ватикана. Можно предположить, что если бы он давал интервью условным израильским журналистам, то в качестве места встречи Зеленский назвал бы Иерусалим. А что, тоже нормальная идея с точки зрения «морального авторитета».

    В ХХ веке у Святого престола, как глобального посредника и «голубя мира», не задалось. К папе Пию XII, чей понтификат пришелся на Вторую Мировую войну, очень много вопросов, хотя в курии есть группа историков, оправдывающих заигрывание с Гитлером и Муссолини.

    В последние десятилетия Ватикан старался избегать посредничества в светских конфликтах любого рода, а когда оказывался в них втянут помимо своей воли, получалось не слишком удачно. Например, робкая попытка посредничества между Мадридом и Барселоной на пике противостояния испанского центра и Каталонии закончилась тем, что испанский посол в Ватикане в грубой форме потребовал от Святого престола не вмешиваться куда не просят.

    Кроме того, Конгрегация веры (бывшая инквизиция) до сих пор разбирается с католическими иерархами Испании, которые переругались между собой. Четыреста каталонских священников поддержали референдум о независимости Каталонии и обратились к папе Франциску за защитой. В ответ епископ Кордовы Деметрио Фернандес Гонсалес заявил, что «отечество в опасности», и благословил испанскую полицию подавить мятеж сепаратистов. Тут уже не до посредничества в качестве «морального авторитета». Лицо бы сохранить.

    Столь же неудачно закончилась и попытка посредничества во внутреннем конфликте в Венесуэле. При этом нынешний госсекретарь Ватикана, отвечающий за внешнюю политику Святого престола, кардинал Пьетро Паролин еще при живом Уго Чавесе был папским нунцием в Каракасе и хорошо знаком с тамошней атмосферой. До сих пор не урегулирован весь комплекс проблем между Ватиканом и Израилем – и конца-края этому не видно.

    Кардиналу Паролину удавалось успешно решать вопросы только взаимоотношений собственно Ватикана с внешним миром. Ему удалось восстановить дипломатические отношения с Вьетнамом, он ездил в Северную Корею, участвовал в конференциях по Ближнему Востоку. Именно он участвовал в подготовке визита Владимира Путина в Ватикан в 2019 году, а до этого вел в Москве переговоры с патриархом Кириллом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым «по широкому кругу вопросов». Но прийти к соглашению по вопросу возможного визита в Россию папы ему не удалось. Неудачной была и попытка посредничества между РПЦ и украинскими раскольниками.

    Из последнего в работе кардинала Паролина был только срочный визит в Минск, но не с «посреднической миссией», а с целью загладить инцидент с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который поддержал уличные протесты, находясь при этом в Польше. Белорусское правительство закрыло архиепископу въезд в страну, обвинив его в сокрытии гражданства других государств, и аннулировало его белорусский паспорт. В Минск кардинал Паролин направил апостольского нунция в Великобритании Клаудио Гуджеротти, который привез Лукашенко специальное письмо с просьбой «найти выход из ситуации». В конце концов стороны договорились – и в декабре прошлого года архиепископ Кондрусевич вернулся в Минск как раз к Рождеству.

    И нет ничего удивительного в том, что Святой престол не хотел бы вмешиваться в светские конфликты. Тем более, что Ватикан не любит, когда его во что-то втягивают, помимо его собственной воли. Так что, инициатива Зеленского изначально была не продумана и, повторимся, напоминает экспромт. Другой вопрос, какова бы могла быть реальная площадка для подобных переговоров, если на секунду забыть о совершенно разном понимании сторонами повестки и целей этой встречи.

    Есть, конечно, традиционно нейтральные площадки, которые исторически часто использовались для «сложных» встреч. Женева, Хельсинки, Вена, Рейкьявик. Однако это слишком уж привычные и трудно осуществимые в нынешних условиях позиции. Кроме того, коронавирус сильно ограничивает возможные передвижения по Европе крупных правительственных делегаций.

    Нестандартным вариантом могли бы стать Белград или Афины. Если продолжать линию с «моральными авторитетами», то и сербский патриарх Порфирий, и предстоятель Элладской церкви Иероним II вполне могли бы взять на себя посредническую функцию, если вообще есть нужда в такого рода посредничестве. Это православные страны и народы, у которых к тому же нет сейчас каких-то откровенных конфликтов с Киевом даже на фоне церковного раскола. И их традиционно дружеские (или как минимум нейтральные) отношения с Россией никто не отменял.

    Получается, не нужно вмешивать «в спор славян между собою» третью силу в качестве сомнительного «морального авторитета». Тем более, что этот авторитет сам не очень хочет во что-либо вмешиваться.

    Других реальных вариантов, к сожалению, не просматривается. Горбачёв с Бушем встречались у Мальты на кораблях, стоявших на внешнем рейде в Средиземном море в шторм и качку («саммит морской болезни»). Сам саммит проходил на советском круизном лайнере «Максим Горький», а американский президент жил на ракетном крейсере «Белкнап». В самой этой встрече была масса специально подобранного символизма – и готовился саммит долго. Но сейчас беда не только в том, что у Украины нет адекватного корабля. У нее их вообще нет. Уже появились шуточки про плот, на котором посредине Немана договаривались Александр I и Наполеон Бонапарт, а специальные люди отталкивали плот на середину реки, чтобы он не пристал бы к какому-нибудь берегу. Это не наш случай. Как и бессмысленно было бы подгонять к российско-украинской границе специальные поезда и беседовать в вагоне на нейтральной полосе.

    Более того, нет никакой нужды изобретать дополнительные «моральные авторитеты» и специальных посредников. Президент Зеленский не может и не хочет менять свою стратегическую позицию по повестке дня таких переговоров. Следовательно, все рассуждения о месте и времени (хоть Ватикан, хоть Парамарибо) выглядят только отвлечением внимания общественности. Если долго говорить о Ватикане, как о возможном месте встречи, когда и сам Святой престол ни сном ни духом, то можно постепенно забыть о том, ради чего и о чем может быть такая встреча.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •