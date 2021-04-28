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В Совфеде оценили идею Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане
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«Очередное предложение Зеленского по встрече с президентом России – это или глупость, или издевательство, придуманное его командой шоуменов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя идею Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане.
«Владимир Зеленский – президент православной страны. Какое отношение Ватикан может иметь к проблемам российско-украинских отношений? Тут с какой стороны ни посмотри – или глупость, или издевательство», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом собеседник добавил, что не знает, какой будет реакция российского руководства на новое заявление президента Украины, но, скорее всего, Владимир Путин хотел бы «серьезной встречи, а не очередного шоу». «К тому же, президент России дал ему четко понять: на предполагаемой встрече мы либо обсуждаем двустороннюю повестку, либо не обсуждаем ничего. У Путина график напряженный. Лететь в Ватикан, потому что так захотелось Зеленскому, на мой взгляд, смысла не имеет», – пояснил Климов.
Кроме того, сенатор полагает, что подобные заявления украинского лидера не стоит рассматривать всерьез. «Ему же надо в конце концов что-то говорить. Вот он и говорит. При этом он всего лишь исполняет роль президента, а не является им на самом деле», – считает собеседник. По мнению Климова, Зеленский иногда говорит то, что ему скажут в Вашингтоне, а иногда – то, что придумал сам со своей командой шоуменов. «Господин Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и де-юре просто возглавляет несамостоятельное государство», – заключил сенатор.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны, я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Названы желающие присоединиться к России украинские города
Присоединиться к России хотят не только жители самопровозглашенных республик Донбасса, но и ряда городов остальной Украины, заявил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» российский политолог Сергей Марков.
«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – цитирует Маркова «Политнавигатор».
По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации России. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – добавил эксперт.
Напомним, в Киеве и странах Запада активно запугивали население «подготовкой российского вторжения на Украину», подтверждая это фотографиями перемещения военной техники, полученными из соцсетей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что значат масштабные перемещения российских войск у границ Украины.
Ранее руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что сейчас обсуждения двусторонних отношений Москвы и Киева быть не может.
По его словам, «искать любую точку и обсуждать украинско-российские отношения» можно будет только после того, как «агрессия прекратится» и «войны не будет».
Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией, а также заявляет, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
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Газпром отверг предложение Украины увеличить транзит
Предложение ООО «Оператор ГТС Украины» дополнительно увеличить транзит газа через Украину в мае не заинтересовало Газпром.
На 2021 год у Газпрома действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. метров – это 109 млн кубометров в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля – всего 124 млн куб. метров в сутки, передает «Интерфакс».
Сообщается, что 27 апреля ОГТСУ на месячный аукцион выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.
Напомним, глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил о готовности предоставить Газпрому дополнительные мощности для прокачки газа в Европу. Он пояснил, что если Газпром не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение: «позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина – Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу».
Украинцы высказались за визит Зеленского в Москву
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Украинское издание «Страна.ua» провело опрос среди киевлян и выяснило, что большинство жителей украинской столицы выступают за визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я от политики далека, поэтому не знаю, – сразу оговорилась киевлянка. – Но, может быть, и стоит. Может, поговорить надо, и что-нибудь решат». На вопрос корреспондента о том, не будет ли такой визит предательством, женщина ответила отрицательно, так как «речь идет о том, чтобы не стреляли, не убивали», пишет «Страна.ua».
Мысль о том, что поездка необходима для прекращения огня в Донбассе, поддержали и другие киевляне.
«Путин имеет намного больше веса в мировой политике. Если вы спортсменка, скажем, первого разряда, вы прислушались бы к заслуженному мастеру спорта? Я не говорю, что он заслуженный человек. Но, я думаю, нужно пойти на уступки кому-то ради людей», – высказал свою позицию мужчина.
Еще один киевлянин отметил, что «надо делать все, чтобы был мир, хоть на Марс полететь».
«Я думаю, стоит. Чтобы был мир и люди не гибли. Очень у многих родственники в России, мои, например, живут в Петербурге. И брат мой двоюродный живет в Москве, мы видеться не можем», – говорит киевлянка. Тем, кто считает подобные визиты предательством, нужно, по мнению женщины, объяснять, что найти дипломатическое решение – это достойно.
«Конечно, должен. Чтобы они договорились о мире в Донбассе и вообще улучшили отношения с Россией. Я за хорошие отношения с Россией. Мирно поговорить руководителям двух государств – какая же тут зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД)? Пусть едет», – считает еще одна девушка.
Среди опрошенных были и те, кто относится к этой идее отрицательно, указывая на негативные качества Зеленского.
«Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место», – резко высказался мужчина.
Другой молодой человек считает, что личная встреча Путина с Зеленским ничего не решит, поскольку Россия будет договариваться по-крупному лишь с Западом». При этом еще один мужчина и вовсе считает, что с Россией в принципе договориться нельзя, он убежден, что Москва хочет восстановить СССР в его прежних границах.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть
Если судить по внешним признакам, то для президента Украины Владимира Зеленского главное – удержаться у власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр прокомментировал вероятность войны в Донбассе: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать». Однако Лавров отметил, что «не берется гадать» о позиции Киева. Он указал, что «по внешним признакам главное» для Зеленского – «удержаться у власти». Министр заявил, что Зеленский «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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В Донбассе подорвалась машина с бойцами ВСУ
Украинские военные подорвались на автомобиле в Донбассе, погиб один человек, сообщила пресс-служба так называемой Операции объединенных сил (ООС) ВСУ.
«Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один из военнослужащих из состава ООС получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в Facebook ООС.
Трое других военнослужащих также получили ранения, их доставили в медучреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии.
На место происшествия прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа Войсковой службы правопорядка ВСУ, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в апреле сообщалось, что в ЛНР мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В народной милиции республики отмечали, что, по предварительным данным, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими третьей батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ.
Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса
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Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса, в то время как в 2008 году признала Абхазию и Южную Осетию. По словам главы МИД, аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, но присутствует и важное различие.
«В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили) на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ «Медведев – Саркози» (тогдашние президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози), который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией» – напомнил Лавров в интервью РИА «Новости».
По его словам, «Саркози, после того как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили». «Саакашвили подписал этот документ, только вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт – прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности», – сказал Лавров.
«В случае с Донбассом, там ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата» – президент (Франции Франсуа) Олланд, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, президент (Украины Петр) Порошенко, президент (РФ Владимир) Путин – они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», – подчеркнул он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», – сказал он, передает ТАСС.
Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».
Он также заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он.
Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины
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МИД России объявил о высылке сотрудника украинского посольства в Москве, ему предписано покинуть страну до конца дня 30 апреля.
«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля», – цитирует предписание МИД России ТАСС.
Россия уже предупредила Украину о том, что если Киев продолжит враждебно вести себя по отношению к российским дипломатам, Москва примет дальнейшие ответные меры. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что посольству Украины в Москве уже направлена вербальная нота о высылке украинского дипломата.
19 апреля посольство России в Киеве получило ноту от МИД Украины о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
17 апреля стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
В ЛНР уличили Кравчука во лжи об «историческом событии»
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«Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он отреагировал на заявление главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука об «историческом событии» на переговорах.
«Могу с уверенностью сказать: Кравчук лжет, когда говорит о том, что украинский вариант дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины был принят за основу на переговорах», – сказал представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.
По его словам, в октябре прошлого года после ряда шагов Украины, которые завели переговоры в тупик, представители ДНР и ЛНР предложили подготовить «дорожную карту» по урегулированию конфликта и предложили ее согласовать всем сторонам, после чего она могла быть утверждена парламентом Украины.
«Если бы парламент Украины принял этот вариант – мы бы получили доказательство их приверженности выполнению Минских соглашений. Но после представления документа украинская сторона блокировала любое конструктивное обсуждение этого вопроса, а спустя месяц предложила свой проект урегулирования, после чего требовала рассмотрения лишь украинского варианта. Поэтому в данном случае слова Кравчука – это абсолютная фантазия и попытка выдать желаемое за действительное. По сути, это недобросовестное ведение переговоров», – указал собеседник.
По мнению Мирошника, подобные заявления – это «информационный колпак, который сегодня использует Украина для подачи ложной информации украинскому обществу». «Такой подход призван показать, что власти Украины якобы активно отстаивают интересы страны. Но на практике подобные заявления Кравчука направлены больше на хайп, нежели на прогресс в диалоге», – считает советник главы ЛНР.
Говоря о том, что мешает Украине соблюдать режим тишины, Мирошник отмечает несколько факторов. «Во-первых, Украина действует в рамках политики двойных стандартов. С одной стороны, Киев всячески заявляет о необходимости мирного урегулирования конфликта, но при этом отказывается от конструктивного диалога с ЛНР и ДНР. С другой стороны, Киев публикует документ о прекращении огня, но через несколько часов нарушает положения этого документа и проводит обстрелы населенных пунктов на территориях республик ДНР и ЛНР», – пояснил собеседник.
«Военные действия – это товар, который власти Украины пытаются экспортировать своим западным партнерам.
В противном случае им нечем привлекать внимание тех же США. Поэтому они создают и сохраняют точки напряжения. Только за минувшие сутки по ЛНР было выпущено более 60 боеприпасов, часть из них – это мины», – добавил представитель республики.
Также, по мнению Мирошника, есть еще один немаловажный фактор, оказывающий влияние на политику властей Украины. «Я думаю, что в структуру управления вооруженными силами Украины слишком глубоко входят представители США или кадры, согласованные с ними. Поэтому отчасти военные действия на линии соприкосновения не всегда контролируются Украиной», – заключил советник главы ЛНР.
Ранее Кравчук заявил об «историческом событии» на переговорах по Донбассу. «На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа еще раз с учетом предложений 27 апреля. «Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира в Донбассе», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом».
Напомним, в пятницу замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.
Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
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Во Львове заметили нежелание уроженцев Донбасса быть украинцами
Переселенцы с Донбасса не хотят поддаваться «украинизации» и привозят с собой на Украину русские привычки, заявил львовский журналист Остап Дроздов.
«Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», – передает РИА «Новости» слова Дроздова.
В качестве примера он привел свою соседку, которая освоилась в Италии за четыре месяца, в то время как русские, по его словам, «все делают русским».
Ранее Дроздов в резких и оскорбительных тонах высказался о народе Украины, назвав его «паскудным и обрусевшим», пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма, заявил, что русскоязычное население Украины «должно исчезнуть как вид», в том числе должны исчезнуть русскоязычные дети и предложил усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних.
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На Украине сравнили успехи Киева и Москвы в атомной энергетике
Заявлять о развитии Украиной своей ядерной энергетики не приходится, поскольку вовсе отсутствуют научный потенциал и единый атомный промышленный комплекс, чего нельзя сказать о России, заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Землянский подчеркнул, что СССР обладал единым атомным промышленным комплексом, вместе с тем на Украине его составляющие оторваны друг от друга, передает телеканал «Наш».
«И говорить сейчас, что мы будем развивать собственную ядерную отрасль – это о чем? Какой у нас остался потенциал? Еще раз, у нас стоят блоки образца 80-х годов, в то время как тот же самый Росатом идет на атомных блоках третьего поколения, уже отрабатываются проекты реактора на быстрых нейтронах», – отметил эксперт.
Специалист указал, что на Украине в настоящий момент стоят вопросы о продлении эксплуатации и достройке незаконченных блоков. Он констатировал, что «мы выедаем, даже не проедаем, а выедаем ресурс», доставшийся от СССР. Эксперт добавил, что ни о каких прорывных технологиях без научного потенциала, которого уже нет в стране, говорить не приходится.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала, как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику.
Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
Зеленского обвинили в самой большой афере за 30 лет независимости Украины
Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
«Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», – заявил Корнейчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый независимый».
По его словам, с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже.
«Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», – выразил мнение Корнейчук.
Он добавил, что людей в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят.
Ранее стало известно, что всех бытовых потребителей газа в стране с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое. Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).
Киев потребовал от российского консула в Одессе покинуть Украину
Министерство иностранных дел Украины объявило российского консула в Одессе нежелательным лицом, дипломат должен покинуть страну до 30 апреля.
«МИД Украины объявляет консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года», – говорится в сообщении украинского МИД.
В середине апреля МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера, в России нежелательно. После этого МИД Украины выразил протест, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов. В ответ Москва 26 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в России, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля.
Погребинский: Я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву
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«Эта встреча была бы полезна для обеих стран, но я не верю, что она состоится», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя поручение президента Украины Владимира Зеленского своей администрации организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я не вижу реальной возможности этой встречи. Теперь в Киеве будут искать, например, крайнего в администрации, кто не сумел договориться. Или поступит предложение провести переговоры где-то, куда Путин не поедет», – полагает киевский политолог Михаил Погребинский.
Эксперт напомнил о том, что президент России Владимир Путин в своем предложении украинскому лидеру Владимиру Зеленскому говорил о готовности встретиться в Москве в любое удобное для него время. «Он не упоминал – любое удобное место. Но я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву», – считает собеседник.
«Однако было бы хорошо, если бы президент Украины все же поехал. Хотя довольно странно будет выглядеть саммит Слона и Моськи, – добавил Погребинский. – В любом случае эта встреча была бы полезна и для наших стран, и для самих лидеров России и Украины».
Зеленский же в России окажется в трудном положении, считает эксперт. «Достаточно будет предъявить факты его вранья. Пусть он оправдывается за свою ложь – о том, что у нас якобы нет проблем с русским языком, хотя закрыты все русские школы, и будто никто не нападает на Украинскую православную церковь, при том, что это происходит постоянно», – подытожил политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным: «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться».
Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».
Он заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Зеленский призвал США, Британию и Канаду вмешаться в Нормандский формат
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в Нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
«Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода на пост президента. Минский процесс должен быть более гибким. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», – заявил Зеленский в интервью Financial Times.
По его словам, есть два варианта развития событий. «Мы можем изменить Минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», – заявил украинский президент.
Он добавил, что «переговоры о выводе войск с короткого участка 400-километровой линии соприкосновения между силами Украины и Донбасса заняли два года, а для выполнения Минских соглашений потребуется целая жизнь».
В том же интервью Зеленский назвал российскую армию мощной силой. «Есть постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, а российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Поэтому она постоянно у наших границ», – заявил он, передает РИА «Новости».
Он также назвал «психологическим давлением» передвижение российских сил у границ Украины, и заявил, что Киев готов к «неприятным сюрпризам» и попытается избежать их. Кроме того, президент Украины отметил, что вооруженные силы его страны «очень сильны» и государство готово сдержать любую угрозу агрессии. Одновременно Зеленский заявил, что приветствует отвод российских сил от границ Украины, и назвал деэскалацию «маленькой победой».
Украина не первый раз пытается расширить Нормандский формат. В прошлом году уже сообщалось, что Украина заинтересована во включении в Минский и Нормандский форматы переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе США и Великобритании.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на прошлой неделе, что Киев начал стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, и говорить о шагах в сторону урегулирования с украинской стороны не приходится.