Что помешало Гитлеру прийти к власти на 10 лет раньше

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26 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 20:22  |  vz.ru
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Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
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Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Что помешало Гитлеру прийти к власти на 10 лет раньше

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
26 февраля 1924 года Адольф Гитлер получил свои пять лет за «Пивной путч» – попытку прийти к власти на десяток лет раньше, чем это случилось в реальности. Но она с треском провалилась практически в самом начале. Подробности...

Адмирал, у которого всё получилось

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
26 февраля 2021 года исполняется 111 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова, адмирала флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, занимавшего пост главкома ВМФ с начала 1956 года по конец 1985-го, почти тридцать лет. Подробности...

Замечательный духовный путь русского интеллигента

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
26 февраля, 77 лет назад, умер Петр Струве. Яркий человек в России, но еще более яркий – в русском зарубежье. Его биографию можно смело назвать иконографическим символом русской интеллигенции, перемолотой революцией и во многом переродившейся в ней. Подробности...
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Как Красная армия выиграла «битву с велосипедами»

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Армия против Пашиняна

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Тимур Шерзад

    Что помешало Гитлеру прийти к власти на 10 лет раньше

    Тимур Шерзад
    журналист
    		26 февраля 2021, 19:30

    Первая мировая окончилась для Германии не просто поражением, а величайшей обидой. Немцы не были побеждены на поле боя – они не выдержали экономической гонки, выдохлись и предпочли сдаться сами. Но при этом сделали это с наивностью, присущей только такому молодому (империя родилась в 1871 году) государству, как Второй рейх. То есть сперва, по сути, сдались, поверив в туманные обещания, что с ними «будут обращаться прилично», а потом принялись оговаривать условия – под дулами пушек и винтовок Антанты.

    А потом, когда вместо «приличного обращения» от немцев потребовали унизительных условий и жесточайших репараций, Германия опомнилась – но было уже поздно. Осознание внезапного и болезненного национального унижения привело к расцвету ультраправых радикальных организаций. И если не молчаливой поддержки на уровне местных властей, то по крайней мере изрядного попустительства их львиной части.

    Время от времени унижение становилось сильнее – как, например, во время оккупации французами Рура в «наказание» за попытку правительства установившейся в Германии Веймарской республики отказаться платить репарации. Для ультраправых оккупация, и так болезненная сама по себе, была еще болезненней в силу массового участия колониальных войск – находиться под пятой негра на французской службе было унизительно втройне. Кроме того, многих вдохновлял успех Муссолини – за год до того он успешно осуществил свой «марш на Рим», который привел будущего диктатора в премьер-министерское кресло. И теперь дуче уверенно строил подчиненную ему систему. Национал-социалистам в Германии хотелось того же, и они принялись действовать.

    Провальная реализация

    Как и Ленин перед Июльским выступлением большевиков в 1917 году, Гитлер не особо верил в гарантированность успеха своего путча 1923-го. Но, как и любой вождь в предреволюционные (или «предконтрреволюционные», кому как нравится) времена, он еще не обладал всей полнотой власти. И во многом зависел от собственных сторонников, горячность которых часто тащила всю партию в позицию «бежим впереди паровоза». А сторонники, видя удачные предпосылки, вроде обвала и без того не самого великого авторитета правительства вследствие Рурского унижения, били копытом. Особенно отличался Эрнст Рем – человек, отвечавший за штурмовые отряды «коричневорубашечников», уличных хулиганов на службе Гитлера. «Служба», правда, была делом относительным – нацистские штурмовики подчинялись непосредственно Рему, а тот отличался принципиальной независимостью. И дернуть их за шкирки в 1923 году Гитлер еще не мог.

    Но должное будущему фюреру Германии все же отдать стоит – если он переступал Рубикон, то делал это решительно. Поэтому, согласившись на путч, Гитлер тут же со всей энергией принялся за его осуществление. Повторить успех Муссолини он был вовсе не против. К тому же ему подвернулся туз в рукаве – обладавший огромным авторитетом в армии генерал Людендорф, фактически руководивший страной в последние годы Первой мировой. Генерал тоже ненавидел социал-демократическое правительство и страстно желал его скинуть. Путч запомнился, как «пивной» не просто так – в Мюнхене, столице Баварии, «политика пивных» была делом самым обычным. Не в последнюю очередь тут виноваты сами местные пивные – некоторые способны предоставлять огромные залы на тысячи человек, что делает их идеальными для произнесения политических речей.

    В ночь с 8 на 9 ноября 1923 года в одной из таких мюнхенских пивных собралось чуть ли не все баварское правительство – а главными выступающими были командующий местными вооруженными силами, начальник полиции, назначенный из Берлина комиссар Баварии и другие. Каждый из пришедших произнести проникновенную речь больших начальников был важен втройне. Вместе эта троица обладала фактически диктаторскими полномочиями, которые им выдало объявившее из-за нестабильной политической ситуации чрезвычайное положение правительство.

    Фото: Scherl/Global Look Press

    Какое-то время троица ораторствовала спокойно. Все это время зал потихоньку оцепляли штурмовики. А потом произошла сцена, достойная фильмов Гая Ричи – в центр зала выскочил Гитлер, выстреливший в потолок из пистолета. После чего тут же объявил начало «новой революции» и пригрозил собравшимся поставить против них пулемет, если те попробуют себя плохо вести. А трех «начальников Баварии» вывели в отдельную комнату, где принялись уговаривать их присоединиться к мятежу – для единоличного «марша на Берлин» одним нацистам явно недоставало респектабельности, даже по меркам ультраправых движений.

    Троица оказалась в неоднозначном положении – с одной стороны, они сами не так давно планировали заговор, чтоб сбросить социал-демократов из центра. С другой – делать это они собирались со своими высокопоставленными друзьями, а уж точно не с какими-то уличными радикалами. С третьей – на них смотрели дула вполне себе реальных пистолетов. Немного поупиравшись, ключевые фигуры дали согласие на участие в заговоре.

    Правда, примкнувший к нацистам генерал Людендорф допустил роковую ошибку – решил, что давшие «присягу» повязаны с путчистами уже достаточно, и не стал их стеречь. В результате те убежали и обнародовали опровержение – мол, ни в каком сговоре с нацистами они не состоят, а все бумаги подписаны под угрозами оружия и поэтому недействительны.

    Гитлер оказался в сложной ситуации. У него имелось всего две тысячи верных людей – явно маловато для триумфального марша на Берлин. Тогда попробовали, используя авторитет Людендорфа, направиться к казармам и заманить на свою сторону военных. Но марширующую колонну встретила сотня баварских полицейских. Винтовки против редких револьверов не оставляли сомнения в том, кто победит – и в последовавшей перестрелке нацисты были наголову разгромлены. Штурмовики разбежались кто куда. Геринг получил рану, при обезболивании которой приобрел свою известную страсть к наркотикам. Людендорф навсегда обиделся на Гитлера и больше не имел с ним дел. А сам будущий фюрер отправился в тюрьму. Правда, ненадолго, и с полезными практическими выводами – он еще придет к власти, но уже немного другими способами.

    Секреты провалов и успехов

    Получив урок «Пивного путча», Гитлер понял, что для Германии нацисты выглядят слишком радикально, чтобы прийти к власти в результате вооруженного выступления. Им нужна личина хотя бы относительной респектабельности – как, например, ширма выборов. Ведь и для силового пути захвата даже слабой и колеблющейся власти нужны сторонники – хотя бы среди тех же военных. Но и такой способ вовсе не гарантировал окончательной победы нацистов – мало того, в 20-е годы многим в партии он казался даже утопическим. Но в итоге Гитлер к власти все-таки пришел. Судьба, как и много раз до этого, преподнесла ему неожиданный подарок – в октябре 1929 года обвалилась Нью-Йоркская биржа и стартовала Великая депрессия. В денежном выражении Германия пострадала от нее меньше, чем США – но при этом больше всех в Европе.

    Только вот то, что для американцев было более-менее терпимо, для истощенных войной и репарациями немцев было очень чувствительно. Еще во время «Пивного путча» Гитлер премировал своих штурмовиков каждого двумя миллиардами марок – эта умопомрачительная на первый взгляд сумма на деле равнялась аж трем долларам США. К 1929-му инфляцию, конечно, обуздали, но она была лишь следствием ямы, в которую упали немцы после Первой мировой. И тут экономика вновь наносит очень чувствительный удар.

    Конечно, немецкое общество почувствовало его в полной мере. И в таких условиях радикал Гитлер с его программой вымещающего злобу антисемитизма и большого реванша уже больше не выглядел чем-то смешным. Именно поэтому десять лет спустя нацисты и взяли власть – несмотря на то, что с треском провалились в ноябре 1923-го.

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