Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Фицо решил не мстить отказавшимся пропустить его самолет в Россию странам
Братислава не станет принимать ответные меры против государств, запретивших перелет над их территорией на пути в Москву, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.
Фицо пообещал воздержаться от зеркальных действий в отношении стран, закрывших свое воздушное пространство для его самолета во время поездки в Россию, передает РИА «Новости».
«Не собираюсь принимать никаких ответных мер против этих стран, если им будет нужно пролететь над нашей территорией куда угодно и с какой угодно целью, мы не будем им препятствовать в этом», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и словацкий премьер обсудили сложности перелета из-за отказа стран Прибалтики. МИД Словакии по соображениям безопасности ранее отказался публиковать точный маршрут политика. Власти Чехии без задержек одобрили пролет правительственного борта через свое воздушное пространство.