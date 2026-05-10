Фицо решил не мстить отказавшимся пропустить его самолет в Россию странам

Фицо пообещал воздержаться от зеркальных действий в отношении стран, закрывших свое воздушное пространство для его самолета во время поездки в Россию, передает РИА «Новости».

«Не собираюсь принимать никаких ответных мер против этих стран, если им будет нужно пролететь над нашей территорией куда угодно и с какой угодно целью, мы не будем им препятствовать в этом», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и словацкий премьер обсудили сложности перелета из-за отказа стран Прибалтики. МИД Словакии по соображениям безопасности ранее отказался публиковать точный маршрут политика. Власти Чехии без задержек одобрили пролет правительственного борта через свое воздушное пространство.