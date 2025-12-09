Касперская предложила ограничить использование ИИ в России

Касперская назвала ИИ монстром и призвала запретить его в образовании

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во время выступления на открытой конференции ИСП РАН, глава правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что искусственный интеллект стал «монстром», призвав к существенному ограничению его внедрения во всех областях, способных нанести вред человеку, передает ТАСС. Она особо отметила опасность проникновения ИИ в образовательные процессы, где, по ее словам, дети используют генеративные технологии для написания сочинений, что приводит к утрате самостоятельного мышления.

Касперская сообщила: «Самое страшное катастрофическое последствие – они отучиваются думать. Мы рискуем вырастить поколение вообще ничего не понимающих людей». Она подчеркнула, что учащиеся все чаще обращаются к ИИ даже по простейшим вопросам, теряя навыки запоминания.

В связи с этим Касперская предложила запретить разработку образовательных материалов и автоматизацию обучения с помощью ИИ, а также ограничить автоматизацию в государственном управлении, включая запрет на автоматическое начисление штрафов и введение социальных рейтингов. Также она выступила против создания нормативно-правовых актов и законопроектов через ИИ и их проверки автоматизированными системами.

В области правосудия Касперская призвала не использовать искусственный интеллект для генерации судебных решений и исков. В сфере искусства она отметила необходимость решить вопросы авторских прав, не допускать генерацию образов известных личностей и предотвращать мошенничество с дипфейками.

Выступление завершилось призывом к широкой общественной дискуссии и введению запретов во всех сферах, где ИИ потенциально может нанести вред людям: «ИИ – это некая экзистенциально угрожающая технология, которая вообще угрожает жизни на Земле» – резюмировала Касперская.

