РЖД проверили путь будущей ВСМ под нагрузкой «Сапсана»

Tекст: Елизавета Шишкова

Испытания на полигоне Саблино – Тосно в Ленинградской области РЖД начали под нагрузкой поезда «Сапсан», передает РИА «Новости».

«На полигоне Саблино – Тосно РЖД проверяют путь будущей ВСМ под нагрузкой «Сапсанов»… На перегоне Саблино – Тосно РЖД построили испытательный полигон длиной 1500 метров для проверки новой конструкции пути для высокоскоростной магистрали», – говорится в материалах компании.

Участок посетил гендиректор РЖД Олег Белозеров. На тестовом отрезке уложено 207 плит безбалластного пути, где рельсы крепятся напрямую к бетонному основанию. В ходе строительства смонтировали более 1500 датчиков, из них 68 разместили внутри земляного полотна для детального контроля поведения конструкции под нагрузкой.

Несколько вагонов «Сапсана» переоборудовали в мобильную лабораторию: помимо штатной диагностики, в них установили 35 измерительных систем, фиксирующих 43 показателя динамики поезда, в том числе параметры плавности хода. При каждом проходе состава на одном записывающем посту формируется до 3 Гб данных, а общий поток информации сопоставим с библиотекой из 40 тыс. книг по 200 страниц каждая.

По словам Белозерова, созданная линия представляет собой «ВСМ в миниатюре» и позволяет проверить, как все элементы работают в комплексе, а также доработать отдельные решения. Для имитации пассажирской загрузки «Сапсан» нагружен мешками с песком массой по 100 кг, которые разложены под сиденьями. Завотделением ВНИКТИ Андрей Спиров отметил, что на полигоне состав разгонят до 220 км в час, повышая скорость шагом в 20 км в час и анализируя показатели после каждого прохода.

РЖД подчеркивают, что испытания отечественной путевой инфраструктуры такого масштаба проводятся впервые и должны подтвердить расчетные характеристики, а также отработать технологии монтажа и эксплуатации для применения на всей трассе Москва – Петербург. Олег Белозеров заявил, что все представленные решения разработаны и произведены в России, обеспечивают полную импортонезависимость, а созданные технологии высокоскоростных магистралей в дальнейшем, по оценке компании, имеют потенциал экспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области Минтранс завершил строительство полигона Саблино–Тосно для комплексных испытаний инфраструктуры будущей высокоскоростной магистрали под нагрузкой поездов «Сапсан».

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника подтвердил активное строительство первой высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом.

Глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным сообщил о планах передать поезда для ВСМ на испытания и сертификацию в следующем году и начать их серийные поставки в 2028 году.