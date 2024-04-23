Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.5 комментариев
Боррель рассказал о механизме конфискации активов России
Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте рассказал, как будет работать механизм изъятия российских активов.
Боррель отметил, первый шаг на пути к конфискации активов был сделан в феврале, когда Совет Евросоюза утвердил постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами.
«Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать их отдельно», – сказал глава дипломатии ЕС, его слова приводит издание «Страна».
По словам Борреля, этот механизм может приносить три млрд евро в год.
Ранее сообщалось, что Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева.