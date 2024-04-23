Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

Матвиенко: У России заготовлен ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

Tекст: Ольга Никитина

Матвиенко заявила РИА «Новости», что в результате «европейцы потеряют больше, чем мы». Спикер верхней палаты парламента отметила, что на Западе боятся такого ответа, особенно на фоне их разрушающейся экономики.

«Сегодня мы, а завтра вы», – напомнила Матвиенко слова президента Владимира Путина, адресованные европейцам.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть.

В Кремле ранее также предупреждали, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.