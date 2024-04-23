Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России

Такер Карлсон обвинил правящий класс США в намерении украсть замороженные российские активы

Tекст: Антон Антонов

Карлсон сказал, что соответствующий законопроект дает Белому дому возможность перевести активы «в специальный фонд для Украины». «Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – приводит его слова ТАСС.

Как заявил Карлсон, указанные средства США хотят перевести на Украину, поскольку американскому «правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах».

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.