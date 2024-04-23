После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.10 комментариев
Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России
Такер Карлсон обвинил правящий класс США в намерении украсть замороженные российские активы
США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть, заявил американский журналист Такер Карлсон.
Карлсон сказал, что соответствующий законопроект дает Белому дому возможность перевести активы «в специальный фонд для Украины». «Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Карлсон, указанные средства США хотят перевести на Украину, поскольку американскому «правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах».
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.