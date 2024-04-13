Китай открестился от поставок оружия России и Украине

Китай опроверг заявление США о поставках оружия России

Tекст: Денис Тельманов

«Китай не является производителем или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», – заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает ТАСС.

Напомним, что ранее американские власти утверждали, что Китай оказывает России поддержку в проведении специальной военной операции, поставляя технологии для производства беспилотников и ракет, спутниковые снимки и производственные станки.

Однако помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что Вашингтон не обнаружил доказательств оказания Китаем прямой военной помощи России.

Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам».

При этом он заявил, что успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина.

Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».