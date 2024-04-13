Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.8 комментариев
Китай открестился от поставок оружия России и Украине
Китай опроверг заявление США о поставках оружия России
Посольство КНР в Вашингтоне опровергло заявление американских чиновниках о поставках Китаем вооружений России.
«Китай не является производителем или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», – заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, передает ТАСС.
Напомним, что ранее американские власти утверждали, что Китай оказывает России поддержку в проведении специальной военной операции, поставляя технологии для производства беспилотников и ракет, спутниковые снимки и производственные станки.
Однако помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что Вашингтон не обнаружил доказательств оказания Китаем прямой военной помощи России.
Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам».
При этом он заявил, что успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина.
Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».