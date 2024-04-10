  • Новость часаВ подмосковном Чехове ввели план «Сирена» из-за возможного пособника террористов
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    Что значит отправка немецких солдат прямо к границе России
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    Нефтяникам поручили увеличить поставки бензина на внутренний рынок
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Русская культура на Украине как трагически упущенная возможность

    Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Вышвырнуть нацистов из Одессы – как это сделали 80 лет назад

    10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

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    10 апреля 2024, 18:38 • Новости дня

    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО

    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам», успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    Кэмпбелл, комментируя «территориальные успехи» России в конфликте, заявил, что Вашингтон прямо сказал Пекину, что «если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР», передает ТАСС.

    Замгоссекретаря США назвал «самой важной миссией» для Вашингтона поддержание мира и стабильности в Европе, а успехи России могут неприемлемо изменить баланс сил в ЕС.

    Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».

    Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

    9 апреля 2024, 20:05 • Новости дня
    Журналистка из Германии получила убежище в России

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила убежище в России

    Журналистка из Германии получила убежище в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, она приехала в страну в мае 2022 года по приглашению канала RT, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Хенн приехала в Россию для работы в службе новостей вещания на немецком языке, обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале. Журналистка поддерживает позицию Москвы и не планирует возвращаться в Германию из-за угроз, передает РИА «Новости».

    По данным RT, Хенн поставила под сомнение версию властей ФРГ о спецоперации на Украине, в Германии ей грозит тюремный срок за «публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений».

    Пожилая мама журналистки вынуждена была переехать в Россию к дочери: к ним домой в ФРГ пришла полиция, а счета заблокировали. Женщина получила ВНЖ в России в прошлом году.

    Дагмар Хенн является соавтором сборника статей зарубежных журналистов под названием «Честный Донбасс», в который вошли репортажи с мест боевых действий на Украине.

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    10 апреля 2024, 11:30 • Новости дня
    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о новом контрнаступлении ради денег от Запада

    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ испытывают дефицит живой силы, но для очередной волны мобилизации нужны деньги. Поэтому Зеленский, вновь возвращаясь к теме контрнаступления, пытается выпросить очередные транши от Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине исключили из закона о мобилизации положения о демобилизации и ротации военных, а Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления.

    «Все заявления и действия вокруг закона о мобилизации направлены на пополнение рядов ВСУ и сохранение имеющейся живой силы. Дело в том, что украинские войска уже сейчас испытывают серьезный дефицит, который в перспективе может лишь усугубиться. Поэтому главком Сырский и предложил рассмотреть поправки о ротации и увольнении позже. Он просто тянет время», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Когда будет принят закон о мобилизации, предсказать сложно. Киеву на это нужны в том числе деньги. Да и в целом армия – это не только солдаты. Новых бойцов необходимо одеть, вооружить, снабдить медикаментами и прочим. А у Киева собственных средств нет. Поэтому проект, скорее всего, будут тормозить. Это стандартная для Украины история – несоответствие желаний и возможностей», – подчеркивает он.

    «На этом фоне Зеленский вновь возвращается к риторике вокруг якобы нового контрнаступления. Не сомневаюсь, что это очередная попытка привлечь внимание Запада. Ведь только так можно получить какое-то финансирование. Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши не станут пустой тратой. Кроме того, такими заявлениями подогревается угасающий патриотизм граждан». – резюмировал Скачко.

    Ранее комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта о мобилизации.

    Главком в письме к главе Минобороны Украины Рустему Умерову заявил, что ряд пунктов документа нуждается в «более детальном анализе и дополнительном изучении». Он предложил «вопрос оснований увольнения с военной службы» и «внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих» рассматривать «отдельно», «в другом законопроекте».

    В результате правительству Украины было поручено в течение восьми месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации представить проект документа о ротации и увольнении с военной службы.

    Напомним, одобренный в первом чтении закон о мобилизации предусматривал увольнение военных после 36 месяцев службы после решения Ставки верховного главнокомандующего. Позднее к проекту подали свыше 4 тыс. правок. Сейчас нет информации о том, какие конкретно изменения внесены в документ.

    Тем временем Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады быстрее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Поведение депутатов он назвал «безответственным». Кроме того, по его мнению, Запад очень сильно недоволен промедлением в отношении этого документа.

    Также Зеленский сообщил о наличии у Украины плана нового контрнаступления. По его словам, этот документ уже был разработан. Однако для реализации задуманного ВСУ нужно получить от стран Запада современные системы вооружения.

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    10 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией

    В МИД Китая заявили, что не потерпят вмешательства США в сотрудничество Москвы и Пекина

    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не потерпит осуждения и вмешательства со стороны других государств в его торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

    Она подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество в этой сфере, которое не должно подвергаться давлению, сдерживанию или осуждению, передает ТАСС.

    Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России в ходе спецоперации на Украине могут негативно отразиться на отношениях США с Китаем.

    Ранее Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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    10 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На американских кладбищах, как и на европейских, растет число могил ликвидированных ВС России на Украине наемников.

    Так, 50-летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси погиб спустя два месяца после начала СВО, при этом его останки захоронили на родине только в марте этого года, так как он долгое время считался пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

    Другой погибший Брайн Янг воевал в составе украинских сил и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. У него остались двое дочерей, на его памятнике есть эпитафия со словами «вперед к новым приключениям».

    Другой погибший наемник – бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к иностранному легиону Украины, он погиб в июне прошлого года в Краматорске.

    Еще один убитый на Украине американский «волонтер» – Дейн Партридж, служивший ранее в Ираке. СМИ сообщали, что он участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. Уже в октябре наемник попал под обстрел, получил ранение и позднее скончался. У него остались жена и пятеро детей.

    В Европе также увеличилось число могил погибших на Украине наемников.

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    10 апреля 2024, 00:30 • Новости дня
    ВСУ использовали химоружие в ДНР

    ВСУ использовали химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

    ВСУ использовали химоружие в ДНР
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Клещеевки вооруженные силы Украины использовали химическое оружие, сообщили российские силовики.

    Представители российских силовых структур предоставили видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество, передает РИА «Новости».

    «Симптомы: кашель, ожог верхних дыхательных путей», – говорится в сообщении. Поясняется, что украинские войска сбрасывали боеприпасы – стеклянные колбы с отравляющим веществом – с беспилотников.

    Колба «сбрасывается на позиции», после чего разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов. «Бойцы называют его лампой», – пишет «Российская газета».

    Эксперт, исследовавший образец, сообщил, что использован газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Вероятно, речь идет о белом фосфоре, передает РИА «Новости».

    По данным ТАСС, это может быть адамсит – боевое отравляющее вещество на основе трихлористого мышьяка, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В силовых структурах России подчеркнули, что необходимо остерегаться незнакомых предметов, не контактировать с ними, не подвергать разрушению.

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    9 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении военного аэродрома в Одессе

    Подполье сообщило о поражении средств ПВО Украины в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещенные под Одессой средства противовоздушной обороны Украины, предположительно, поражены в результате ракетного удара, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, прилет был в районе поселка Авангард, сообщил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Кроме того, предположительно, поражен военный аэродром в Одессе, над ним поднимаются клубы черного дыма, добавил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные поразили Харьковский авиаремонтный завод.

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    10 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки

    Член ОП Григорьев: Запад проигнорируют факты применения ВСУ химоружия в районе Клещеевки

    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики неоднократно применяли отравляющие вещества в отношении российских военнослужащих. Однако ОЗХО вряд ли начнет расследование по факту нарушения Киевом Конвенции о запрещении химического оружия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев. Ранее стало известно о применении ВСУ химического оружия в ДНР.

    «Факты применения украинскими боевиками химического оружия наряду с другими преступлениями ВСУ фиксируются Международным общественным трибуналом. Подобные случаи происходили не только в Клещеевке. У нас есть показания людей, против которых были применены отравляющие вещества. Они сталкиваются с жуткими последствиями, в том числе с потерей зрения», – рассказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Международного общественного трибунала.

    Он подчеркнул – Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). По мнению собеседника, Москве следует поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. «Имеющиеся у нас доказательства также стоит распространить среди членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», – уточнил Григорьев. Вместе с тем, он призывает помнить, что «ОЗХО находится под полным контролем американцев и европейцев», а потому организация фактически недееспособна.

    «ОЗХО вряд ли даст ход расследованию дела применения украинскими боевиками химоружия, потому что этот вопрос заблокируют США и страны Европы, которые, по сути, являются соучастниками преступлений Киева. Тем не менее, важно и нужно говорить об этих фактах, приводить доказательства, потому что в организации также состоят страны, которые поддерживают нашу позицию», – указал Григорьев.

    Ранее боевики ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки (ДНР). Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА «Новости» публикует видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество. Бойцы называют боеприпас лампой, пишет «Российская газета». Подобные снаряды противник сбрасывает с беспилотников на позиции ВС РФ. Колба разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов.

    Согласно заключению эксперта, которое приводит РИА «Новости», в составе боеприпаса обнаружен газ, который вызывает раздражение слизистых оболочек человека. Предположительно, это белый фосфор (вещество известно как М-15). Этот химикат может вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.

    Между тем, по информации ТАСС, речь «может идти о применении адамсита (DМ) – отравляющего вещества, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако». Адамсит был впервые синтезирован в Германии еще в 1915 году, относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути (стернитов). В виде аэрозолей применялся во время Первой мировой войны. По словам специалистов, адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. Вещество вызывает замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ используют против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включенных в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. «Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США», – сказал он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

    В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса», которая предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. В подготовке плана участвуют западные кураторы Киева, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

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    9 апреля 2024, 22:53 • Новости дня
    Россия и Украина запросили заседание МАГАТЭ по ЗАЭС

    Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по Запорожской АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    МАГАТЭ получила от России запрос на проведение заседания по ситуации вокруг Запорожской АЭС, позднее такой же запрос был получен от Украины, сообщило агентство.

    Закрытое заседание управляющих в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене запланировано на четверг, передает РИА «Новости».

    В МАГАТЭ уточнили, что «отдельные письма» с соответствующими запросами были направлены «в хронологическом порядке» Россией, а затем Украиной, передает ТАСС.

    В пятницу сообщалось, что украинские дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС. В воскресенье пресс-служба станции сообщила, что прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксированы в районе грузового порта и столовой. Во вторник сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали центр ЗАЭС с единственным в мире тренажером реакторного зала.

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    10 апреля 2024, 00:56 • Новости дня
    Зеленский заявил о плане нового контрнаступления

    Зеленский заявил о разработанном на Украине плане нового контрнаступления

    Зеленский заявил о плане нового контрнаступления
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    План нового контрнаступления вооруженных сил Украины уже разработан, но ВСУ для его реализации нужно получить от стран Запада современные системы вооружения, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Кроме того, Киев рассчитывает, что Запад предоставит Украине технологии для производства новейших типов вооружения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    В феврале Зеленский заявил, что украинские войска проведут новое контрнаступление в Черном море. Напомним, в российском Генштабе указывали, что по итогам летнего контрнаступления ВСУ «понесли колоссальные потери, не сумев преодолеть тактическую зону нашей обороны».

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    10 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях
    Российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки смогли продвинуться вперед на Авдеевском и Донецком направлениях, заняв более выгодные рубежи и позиции, сообщило Министерство обороны России.

    На Донецком направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 5-й штурмовой, 22, 28, 67, 93, 115-й механизированных бригад ВСУ у Красного, Новокалиново, Клещеевки, Нового и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этом направлении отражены четыре контратаки подразделений 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Выемки, Победы и Красногоровки (ДНР).

    Украинская сторона потеряла до 360 человек, два американских БТР М113.

    При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, британская САУ AS-90 Braveheart, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила тактическое положение и отразила 11 контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад у Первомайского, Водяного, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.

    Там ВСУ потеряли до 395 человек, три бронемашины, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Урожайного в ДНР. Отражены две контратаки у Никольского в ДНР.

    За сутки ВСУ потеряли там до 115 человек, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    На Купянском направлении группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и отразила контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 20 человек, танк, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», две станции РЭБ «Буковель-AD» и «Нота».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны у Работино (Запорожская область), Михайловки и Ивановки (Херсонская область).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 65 человек, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Коментарии (8)
    10 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Из закона о мобилизации на Украине решили убрать демобилизацию и ротацию

    В Верховной раде решили исключить из законопроекта о мобилизации положения о демобилизации и ротации военных

    Из закона о мобилизации на Украине решили убрать демобилизацию и ротацию
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского исключить положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта о мобилизации, сообщают украинские СМИ.

    Одобренный в первом чтении документ предусматривал увольнение военных после 36 месяцев службы после решения ставки верховного главнокомандующего. Ко второму чтению подали свыше 4 тыс. правок. Сейчас нет информации о том, какие конкретно изменения внесены в проект закона, передает ТАСС.

    Сырский в письме к главе украинского минобороны Рустему Умерову заявил, что ряд пунктов нуждается в «более детальном анализе и дополнительном изучении». Он предложил «вопрос оснований увольнения с военной службы» и «внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих» рассматривать «отдельно», «в другом законопроекте», передает РИА «Новости».

    Украинский кабмин и комитет Рады поддержали его предложение. Правительству Украины поручено в течение восьми месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации представить проект закона о демобилизации и ротации.

    Напомним, мобилизационная кампания на Украине провалилась. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Рады требуется быстрее принять законопроект, поскольку Запад недоволен промедлением.

    Коментарии (17)
    10 апреля 2024, 08:40 • Новости дня
    Российские военные ударили по энергосистеме Николаева

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по энергосистеме Николаева, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, зафиксирован прилет в Михайло-Ларино, удар пришелся на подстанцию, после чего трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ вышли из строя, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев сообщил о перебоях со светом.

    Накануне ВКС России ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области.

    Коментарии (3)
    10 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    В ВСУ освобождение женщин от мобилизации назвали «старомодным подходом»

    В ВСУ призвали украинских женщин быть готовыми к мобилизации

    В ВСУ освобождение женщин от мобилизации назвали «старомодным подходом»
    @ Vincenzo Circosta/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям, освобождение женщин от мобилизации является «старомодным подходом», от которого надо отказаться, заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева.

    Как заявила Григорьева в интервью британской газете The Times, конституция гласит, что долг каждого украинца – защищать свою родину, поэтому справедливо, чтобы женщины тоже служили, передает ТАСС.

    В качестве примера Григорьева привела Израиль, где женщины подлежат призыву. «Мы прошли долгий путь с точки зрения законодательства, но на практике все еще придерживаемся менталитета старой школы. <…> Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это означает подготовку как мужчин, так и женщин к войне», – подчеркнула она.

    Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес в итоговую редакцию законопроекта об ужесточении мобилизации пункт ограничения права на вождение для тех, кто уклоняется от военной службы.

    Коментарии (17)
    10 апреля 2024, 17:25 • Новости дня
    Рогов: ВСУ стягивают силы к Работино для контратаки
    Рогов: ВСУ стягивают силы к Работино для контратаки
    @ АР/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали переброску сил в район населенного пункта Работино для возможных контратак, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ перебрасывают резервы в район Работино, к северу от поселка, сказал Рогов ТАСС. Он предположил, что переброска может быть связана с возобновлением атак и контратак на этом направлении. Вместе с тем эти силы могут использовать для укрепления обороны.

    Пока ВСУ активно занимаются подготовкой оборонительной линии у города Орехова и поселка Малая Токмачка. Туда стянута масса техники и строителей.

    До этого Рогов сообщал, что армия Украины каждый день теряет в Работино не менее 20 человек убитыми, не считая техники.

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    10 апреля 2024, 14:57 • Новости дня
    Британия решила открыть на Украине заводы по ремонту своих гаубиц
    Британия решила открыть на Украине заводы по ремонту своих гаубиц
    @ REUTERS/David Moir

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лондон и Киев подписали новое соглашение в сфере оборонной промышленности, дающее британским компаниям возможность открывать на территории Украины ремонтные предприятия.

    Соглашение позволяет «реализовать десятки проектов – от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак», следует из документа, передает ТАСС.

    Отмечается, что британская оборонная компания BAE Systems уже договорилась с Минобороны Британии о техобслуживании и ремонте переданных ВСУ буксируемых орудий L119 на украинской территории.

    Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия.

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