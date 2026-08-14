РБК: Силовики провели обыски в торговом комплексе «Новая Горбушка» в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники силовых структур начали обыски на территории торгового комплекса «Горбушка» в Москве еще в четверг, а оперативные мероприятия продолжились в пятницу утром, передают СМИРБК.

На опубликованных кадрах видно, как силовики выводят из здания нескольких человек и сажают их в служебные автомобили.

В администрации торгового комплекса уточнили, что следственные действия проходят в соседнем здании, которое относится к «Новой Горбушке». Местные сотрудники подтверждают присутствие правоохранителей.

«Вчера днем приехали люди в масках. Я когда заступил, они уже были. И автомобили служебные тоже, видимо, где-то рядом стоят», – рассказал журналистам один из охранников комплекса.

Осенью прошлого года сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли в «Горбушкином дворе» крупную партию незаконно ввезенной электроники.

Летом того же года правоохранители задержали в торговом центре нескольких создателей подпольного оружейного цеха.

В 2024 году московский суд национализировал этот комплекс вместе с другими активами бывшего владельца.