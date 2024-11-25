«Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.2 комментария
Суд Москвы национализировал «Горбушкин двор» и Cherry Tower
Мещанский суд Москвы передал государству 27 объектов недвижимости экс-банкира Хотина
Мещанский районный суд Москвы принял решение о национализации объектов недвижимости, связанных с экс-банкиром Алексеем Хотиным, общей площадью свыше 1,5 млн кв. метров.
Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов о национализации имущества, связанного с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. Решение было принято 22 ноября. В процессе рассмотрения дела суд постановил немедленно национализировать объекты, несмотря на отсутствие их рыночной оценки, передает РБК.
Общая площадь 27 объектов, переданных государству, превышает 1,5 млн кв. м. В их числе бизнес-центры «Красный богатырь» площадью 135 тыс. кв. м и Loft Ville (83 тыс. кв. м), а также торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион».
Адвокат Хотина Павел Хлюстов заявил, что иски ФССП были поданы с нарушением нормы об исключительной подсудности. Он подчеркнул, что служба приставов изымает имущество, игнорируя права настоящих собственников.
Хлюстов добавил, что Алексей Хотин не является владельцем данных активов. По его словам, ФССП не учитывает интересы других собственников и не предоставляет им компенсации. Претензии к ФССП касаются и отсутствия оценки рыночной стоимости изъятых объектов, что вызывает неоднозначную реакцию у представителей Хотина.
Ранее суд арестовал часть пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» в центре Москвы, бенефициаром которой считается бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин.
До этого суд уже арестовал другие активы Хотина, включая бизнес-центры «Красный богатырь» и Cherry Tower, а также торговые комплексы «Филион» и «Горбушкин двор».