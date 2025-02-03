Tекст: Ольга Иванова

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ, в своем Telegram-канале обвинил США и Украину в расхищении выделенных средств для Киева. По его словам, выделенные средства осели в карманах «ворья всех мастей» как в Вашингтоне, так и в Киеве. Медведев напомнил о заявлении Владимира Зеленского, согласно которому сто миллиардов долларов американской помощи не дошли до Киева.

«Это, конечно, наглое и циничное вранье. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева», – заявил Медведев. Он подчеркнул, что значительная часть средств и купленного на них оружия была присвоена в Киеве, и теперь это оружие обнаруживается в различных частях мира.

Медведев выразил сомнения в эффективности расследования использования выделенных средств. «Что дальше? А ничего. Воры помилуют сами себя», – заключил он. По его мнению, даже усилия Илона Маска по расследованию коррупции на помощи Украине не принесут результата.

Газета ВЗГЛЯД писала, что страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов.