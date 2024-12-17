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Госдума ужесточила наказание за продажу вейпов детям
Госдума утвердила уголовную ответственность за многократную продажу вейпов детям
Госдума приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за многократную продажу вейпов и табачной продукции несовершеннолетним, что может повлечь штраф до 80 тыс. рублей или исправительные работы.
Госдума утвердила законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной продукции, вейпов и других никотинсодержащих устройств. Законопроект был внесен группой депутатов, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает ТАСС.
Новые нормы включаются в стю 151.1 Уголовного кодекса РФ, распространяющую санкции за продажу несовершеннолетним алкоголя на табачную продукцию и вейпы. За многократную продажу таких товаров детям могут быть наложены штрафы до 80 тыс. рублей. Также предусмотрены исправительные работы до одного года с возможным лишением права занимать определенные должности.
Закон считает неоднократной продажу, если продавец уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение. Таким образом, ужесточение законодательства направлено на усиление ответственности за повторные правонарушения в этой области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предлагали ограничить продажу вейпов в интернете. В апреле 2023 года в Госдуму внесли проект об ужесточении правил оборота вейпов. Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за продажу вейпов и сигарет детям.