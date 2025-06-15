В Израиле не исключили попытки устранения аятоллы Али Хаменеи

Tекст: Антон Антонов

«Израиль не исключает возможности устранения Али Хаменеи, но это зависит от многих вещей», – приводит Сегал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявление чиновника.

По данным Tasnim, израильскому удару подвергся штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране. Повреждено одно из административных зданий штаба. Также удару подверглась организация по исследованиям и инновациям минобороны Ирана, передает РИА«Новости».

Корпус стражей исламской революции сообщил, что ПВО КСИР перехватила три крылатых ракеты, десять БПЛА и «десятки» боевых коптеров Израиля. КСИР заявил, что сам Иран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения, передает ТАСС.

В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС Израиля перехватили БПЛА в районе южного города Эйлат.

Напомним, целями израильских атак также стали нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливное хранилище на юге города. Тегеран использовал гиперзвуковую ракету для удара по израильской Хайфе. Сообщается, что Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу.