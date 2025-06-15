14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.17 комментариев
В Израиле не исключили попытки устранения аятоллы Али Хаменеи
Израиль может попытаться устранить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, заявил израильский журналист Амит Сегал со ссылкой на израильский политический источник.
«Израиль не исключает возможности устранения Али Хаменеи, но это зависит от многих вещей», – приводит Сегал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявление чиновника.
По данным Tasnim, израильскому удару подвергся штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране. Повреждено одно из административных зданий штаба. Также удару подверглась организация по исследованиям и инновациям минобороны Ирана, передает РИА«Новости».
Корпус стражей исламской революции сообщил, что ПВО КСИР перехватила три крылатых ракеты, десять БПЛА и «десятки» боевых коптеров Израиля. КСИР заявил, что сам Иран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения, передает ТАСС.
В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС Израиля перехватили БПЛА в районе южного города Эйлат.
Напомним, целями израильских атак также стали нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливное хранилище на юге города. Тегеран использовал гиперзвуковую ракету для удара по израильской Хайфе. Сообщается, что Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу.