Заявление российской разведки породило политический взрыв в Сербии

Tекст: Евгений Крутиков

Служба внешней разведки (СВР) РФ выступила в четверг вечером с заявлением, в которому обвинила «официальный Белград» в поставках оружия и боеприпасов на Украину, вопреки заявленному Александром Вучичем «нейтралитету».

В заявлении СВР говорится, что «прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств.

Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия. Едва ли подобные поставки можно обосновать «гуманитарными соображениями», у них одно очевидное назначение – убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».

Называются и конкретные участники поставок боеприпасов на Украину: «в организованном в дружественной России Сербии «конвейере смерти» участвуют крупнейшие компании национального ВПК, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Заявление российской разведки выдержано в очень резком тоне, которого ранее в отношении Сербии не отмечалось: «Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги. Россия не раз приходила на помощь сербам в самые критические моменты их истории. Вспомнить, например, освобождение Сербии от ига Османской империи, недопущение национальной катастрофы в период Первой мировой войны, борьбу с фашистскими оккупантами и их приспешниками во время Второй мировой, натовские бомбардировки Белграда, косовскую трагедию».

В ответ на этот скандал практически весь спектр сербской оппозиции от монархистов до студентов потребовал от Вучича остановить поставки оружия на Украину, ибо русские и сербы – братья навек. Социальные сети в Сербии переполнились заявлениями в духе «я же говорил, что он издаjник (предатель)».

Сербский лидер срочно выступил с обращением к нации. Он выступает в этом жанре регулярно, но сейчас телеобращение было действительно экстренным и граничило с импровизацией. Вучич заявил, что 9 мая обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву, вопросом занимается совместная рабочая группа.

Эта группа должна, по словам Вучича, «установить факты», поскольку «некоторые из них (заявленных Россией) неверны».

«Скажем, они говорят, что существует договор с Чехией, но разрешение [с сербской стороны] на поставку ракет дальнего и ближнего действия не выдано. Мне на прошлой неделе двое послов высказали претензии, что мы поставили российской стороне вооружение через турецкую компанию. Я не знаю, о чем речь, но наши фабрики должны жить и работать. У нас нет ни одного сведения о факте поставок через Африку на Украину. Извините, но если мы не можем в Америку, в страны ЕС, не можем в Турцию, арабские страны, то куда нам тогда его можно экспортировать?».

Вучич заверил, что распорядится не исполнять оборонные контракты, если есть подозрение, что конечным пользователем оружия станет Украина.

Как всегда, сербский лидер был очень эмоционален, образен и говорил о давлении, которое оказывали на него перед поездкой в Москву 9 мая, и о том, что в оборонной отрасли Сербии работают около 50 тыс. человек. Говоря вообще о торговле оружием, он даже изобрел новую «русскую пословицу»: «У русских есть одна хорошая пословица – чем больше моешь, тем черней ворона» («шта се више пере, врана jе све црнjа»). Видимо, он имел в виду «черного кобеля не отмоешь добела», но воспроизвел ее по-своему.

Строго говоря, сведения о том, что сербские снаряды через посредников попадают на Украину – давно уже секрет Полишинеля. Особенно это касается «сертификатов пользователя», где указана Чехия.

Напомним, что в торговле оружием обязательным документом сопровождения товара должен быть сертификат, в котором указывается, кто конкретно будет это оружие получать (end-user). Но частные торговцы, доминирующие на этом рынке, выстраивают длинные цепочки подставных фирм, в результате чего изначальный продавец может в глаза не видеть конечного покупателя.

В то же время рынок этот настолько специфичен, что при минимуме желания всегда можно установить этого самого конечного получателя. Есть, конечно, разница между схемами работы государственных предприятий и частников, но сертификат в любом случае выдают государственные контролирующие органы.

Тогда почему именно сейчас возникло столь резкое, эмоциональное и бескомпромиссное заявление СВР, которой этот жанр в принципе не присущ?

Точный ответ на этот вопрос невозможен в силу самой природы работы той структуры, о которой идет речь – внешней разведки. Однако обращает на себя внимание ряд совпадений. Именно в последнее время резко обострилась ситуация вокруг нового контракта на поставку российского газа в Сербию и в целом разрешения коллизии с компанией НИС (Нафтна индустриjа Србиjе).

Еще в январе Соединенные Штаты ввели санкции в отношении НИС, как сербской «дочки» Газпрома, и потребовали вывести из НИС все российские капиталы в течение 45 дней (до 25 февраля). Впоследствии этот срок неоднократно продлевался. В данный момент идут сложные многосторонние переговоры. С юридической стороны просто так изгнать Газпром из НИС не представляется возможным.

Но США продолжают оказывать давление на Белград с целью довести российское присутствие на балканском нефтегазовом рынке до нуля.

Ранее считалось, что главным защитником российских интересов в правительстве Сербии был вице-премьер Александр Вулин. Именно он однозначно утверждал, что «Сербия не будет ничего предпринимать в отношении НИС без согласования с нашими братьями из России».

Но после отставки правительства Сербии на фоне уличных протестов западные страны и политики потребовали не включать Вулина в новый состав правительства и развернули практически травлю этого, как они утверждают, «самого пророссийского политика Сербии». А Вулин, между прочим, одно время был начальником сербской разведки и последний раз встречался с Сергеем Нарышкиным и Сергеем Лавровым в этом феврале.

В апреле новое правительство было утверждено – и действительно, Вулина в нем не оказалось. Газовый контракт между Москвой и Белградом продлен на прежних основаниях только до сентября. Это выглядит не решением вопроса, а лишь отсрочкой. Российские активы в НИС все еще находятся под угрозой.

Вучич действительно находится в крайне сложной и внутри-, и внешнеполитической ситуации. По всей стране вот уже несколько месяцев продолжаются протесты. Евросоюз продолжает требовать от него признания Косова. Колоссальный шквал критики обрушился на Вучича по поводу его поездки в Москву. Требовать от него в таких условиях каких-то радикально антизападных решений недальновидно.

Но тем более сложно отделаться от впечатления, что весь этот клубок, включая заявление СВР, находится в сложной и динамичной взаимосвязи. Как и сложно предположить, что Белград действительно не знал о схемах торговли оружием или не имел возможности их прикрыть.

А поскольку ситуация стала слишком эмоциональной, то, возможно, потребуется не «работа российско-сербской» комиссии, а какое-то жесткое или даже силовое решение со стороны Александра Вучича по отношению к тем, кто продает оружие Украине. А не только изобретение новых российских пословиц в прямом эфире.