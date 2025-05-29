Вучич заявил, что обсуждал с Путиным сообщения о поставках Сербией оружия Киеву

Вучич заявил об обсуждении с Путиным информации о поставках Сербией оружия Киеву

Tекст: Антон Антонов

«Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

Вучич сказал, что не хочет сообщать подробности этих обсуждений. Он отметил, что в Сербии создана рабочая группа, которая в сотрудничестве с «российскими партнерами» должна «установить факты».

Напомним, Служба внешней разведки России обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву. Вучич заявил, что в случае подозрений в возможной переправке сербского вооружения в зону конфликта на Украине контракты на такие поставки будут отменены.