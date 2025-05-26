Россия и Сербия продлили контракт на поставки газа до сентября

Tекст: Ольга Иванова

Москва и Белград продлили контракт на поставки российского газа в Сербию до 30 сентября, передает ТАСС. Директор «Сербиягаз» Душан Баятович сообщил, что документ был подписан 23 мая, он предусматривает сохранение прежних условий для обеих сторон.

Баятович уточнил в эфире Радио и телевидения Сербии: «В пятницу мы подписали приложение к действующему контракту, продлив те же условия до 30 сентября. Таким образом, мы обеспечили себе 6 млн кубометров по цене 290 евро за кубометр».

По словам главы компании, стороны договорились продолжить сотрудничество без изменения объема и стоимости газа на ближайшие четыре месяца.

Сообщалось, что Сербия рассчитывает заключить с Россией новый газовый контракт минимум на три года, обеспечив бесперебойные поставки и стабильность цен для внутреннего рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о старте переговоров с Москвой по заключению долгосрочного соглашения о поставках газа для Сербии. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии.



