Стало известно о переговорах по поставкам газа из России в Сербию

Tекст: Ольга Иванова

Российская и сербская стороны ведут переговоры о заключении долгосрочного контракта на поставку 2,5 млрд кубометров газа ежегодно сроком от трех до 10 лет, передает РИА «Новости». Генеральный директор компании «Србиягаз» Душан Баятович уточнил, что стороны еще должны согласовать цену и механизмы регулирования возможных рисков.

«У нас будет 2,5 млрд кубометров газа в год как минимум на три года, максимум на 10 лет. Обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций», – заявил Баятович в эфире TV Prva. Он пояснил, что эти объемы будут поступать из России, а также дополнительно 2 млн кубометров в сутки ожидаются из Азербайджана и до 3 млн кубометров в сутки будут резервироваться в Венгрии.

Баятович также отметил, что расчет по будущему соглашению планируется вести по «нефтяной формуле» с элементами биржевых цен, при этом необходимо отдельно проработать вопрос страхования рисков. Ожидается, что новый договор с российской стороной будет подписан до окончания срока действия нынешнего соглашения – до 31 мая.

Глава «Србиягаз» подчеркнул, что спрос на газ в Сербии, особенно со стороны промышленности, увеличивается. По его словам, в зимний период суточное потребление достигло 18 млн кубометров, а доля газа в энергобалансе страны превысила 20%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о старте переговоров с Москвой по заключению долгосрочного соглашения о поставках газа для Сербии. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии.