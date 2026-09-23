На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.0 комментариев
Пентагон зафиксировал увеличение числа погибших в операции против Ирана
Число погибших в операции против Ирана военных США выросло до 19 человек
Согласно открытым данным американского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил США в ходе боевых действий против Ирана увеличились до 19 человек, при этом личность последнего погибшего не раскрывается.
Количество погибших американских военных в результате конфликта США с Ираном возросло с 18 до 19 человек, следует из базы данных Пентагона, передает ТАСС.
Военное ведомство не стало уточнять личность погибшего. По информации газеты «The Washington Post», речь идет о женщине-офицере, которая умерла на борту военного самолета во время полета на Ближний Восток. Издание подчеркивает, что смерть не связана напрямую с боевыми действиями.
Газета ранее отмечала, что реальное число погибших американских военнослужащих превышает официальные данные и составляет как минимум 22 человека.
Соединенные Штаты и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары. Впоследствии администрация США перешла к политике экономического давления на Тегеран с помощью санкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американское военное ведомство сообщило о дефиците боеприпасов из-за операции против Ирана.
Весной потери Вооруженных сил США продолжили расти даже после формального завершения боевых действий.
В апреле Пентагон рассказал о 365 пострадавших американских военнослужащих.