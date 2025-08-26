Tекст: Денис Тельманов

Переговоры между Лавровым и Вучичем состоялись во вторник, передает РИА «Новости». Вучич сообщил, что разговор был дружеским, а обсуждение касалось двусторонних отношений, развития экономического взаимодействия и совместных проектов.

«В долгом и сердечном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым мы рассмотрели двусторонние отношения, договорились о дальнейшем развитии экономического сотрудничества, участии в совместных проектах, в то же время, анализировали и политические отношения с желанием далее развивать коммуникацию и сотрудничество в различных форумах, организациях на международном уровне», – подчеркнул Вучич.

Собеседники также рассмотрели политическую ситуацию на Балканах, уделив особое внимание положению в Боснии и Герцеговине и внешним вызовам для Республики Сербской. Кроме того, Вучич проинформировал Лаврова о текущей ситуации внутри Сербии, особенно по вопросу Косово и Метохии, и затронул проблему давления на сербское население и бездействия международного сообщества. В заключение стороны договорились продолжить сотрудничество между Белградом и Москвой в различных сферах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Александр Вучич действует жестко в ответ на продолжающиеся протесты в Белграде, используя силу строго в рамках конституции страны.

Протестные акции в Сербии перешли к стадии насилия и сопровождаются появлением организованных групп боевиков.

Брюсселю может не удаться реализовать сценарий «оранжевых революций» в Сербии, Венгрии и Словакии, так как в этих странах есть собственные защитные меры, включая протестные движения против западных демонстрантов.

