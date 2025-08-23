Посол России заявил об эскалации насилия на протестах в Сербии

Посол России заявил о росте насилия и эскалации протестов в Сербии

Tекст: Елизавета Шишкова

Протесты в Сербии достигли фазы насилия и эскалации, что отражает планы организаторов, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил: «Нынешняя фаза… в основном сопряжена и характеризуется ростом насилия. То есть налицо эскалация именно беспорядков, насилия. Другими словами, (фаза) провоцирования крови».

Боцан-Харченко добавил, что действия протестующих соответствуют стандартным сценариям цветных революций, однако отличаются большей продолжительностью и тем, что лидеры остаются в тени. Он сравнил нынешние события с Майданом 2014 года в Киеве, подчеркнув, что организаторы стремятся повторить подобный сценарий в Сербии.

По словам посла, существует опасность дальнейшей эскалации ситуации. Уже зафиксированы случаи, когда правоохранители задерживают вооруженных людей, а среди участников протестов появляются группы боевиков, которых перебрасывают в эпицентры протестных акций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что введение чрезвычайного положения из-за протестов не обсуждалось.

Премьер-министр Джуро Мацут сообщил о серьезных беспорядках в Валево, которые привели к уничтожению государственной собственности и поставили под угрозу стабильность ключевых институтов Сербии.

МИД России отметил, что уличные протесты в Сербии постепенно приобретают насильственный характер на фоне обсуждения возможных досрочных выборов и заявлений властей о готовности к диалогу.