МИД России сообщил о росте насилия на протестах в Сербии

МИД России отметил радикализацию протестов в Сербии несмотря на уступки властей

Tекст: Вера Басилая

Власти Сербии заявляют о готовности провести досрочные выборы, однако ситуация в стране приобретает более напряженный характер: протесты на улицах переходят от мирной формы к насильственному сценарию, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сербское руководство предлагает разрешать политические разногласия строго в рамках закона и конституции, а также серьезно относится к существующим проблемам.

МИД России подчеркнул, что не может оставаться равнодушным к событиям в Сербии, напомнив о тесных связях и братских отношениях между странами. Российская сторона выразила убеждение, что Сербия сумеет восстановить мир и стабильность, а также справиться с попытками дестабилизации, которые угрожают внутреннему единству сербского народа. В ведомстве отметили важность сохранения суверенитета и самостоятельности Сербии в сложных условиях.



Ранее в нескольких городах Сербии произошли массовые беспорядки. В ходе этих событий пострадали 75 полицейских. Полиция задержала 114 человек, среди которых оказались трое иностранцев.

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, протестующие в Нови-Саде пытались устроить поджог офиса Сербской прогрессивной партии и хотели сжечь людей заживо.

