Политолог Рар: У Сербии, Венгрии и Словакии есть ответ Брюсселю на «оранжевые революции»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Вероятность воплощения в Сербии, Венгрии и Словакии сценария «оранжевых революций» я бы оценил, как 50/50. Технология подобных переворотов очень активно развивается в последние два десятилетия, а также постоянно усовершенствуется при помощи соцсетей», – рассказал германский политолог Александр Рар.

Впрочем, заметил собеседник, у Белграда, Будапешта и Братиславы есть защитные меры от «оранжевых» технологий: собственные протестные движения, которые выходят на улицу против западных демонстрантов.

«В целом, организация «оранжевых революций» – излюбленный репертуар западных разведок для смены власти в «проблемной» стране. Доказать прямое вмешательство «глубинного государства» извне в суверенные процессы любом государстве почти невозможно. Сторонники такой риторики зачастую обвиняются в «конспирологии», – напомнил он.

«Главное для зачинщиков переворотов – развязать массовые протесты из-за какой-либо острой проблемы: общественной или политической. Затем они стараются довести эскалацию до жесткого противостояние с властями. Когда правоохранители начнут прибегать к силовым методам при разгоне беспорядков, кураторы пытаются превратить их в изгоев в глазах общественности, заваливают угрозами и санкциями, пока власти не уходят со своих постов», – пояснил спикер.

«Не всегда власть рушится под нажимом уличных беспорядков. Например, в Грузии или Словакии протесты, происходившие в последние два года, не привели к смене правящих команд. Но очевидно, президент Сербии Александр Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан из-за их взглядов являются «костью в горле» для руководства Евросоюза», – резюмировал аналитик.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство ЕС перестало быть актором мировой политики. «Это расстраивает основных либеральных политических лидеров, и в результате усиливается давление на правительства, которые поддерживают мир, следуют национальным интересам и не подчиняются Брюсселю», – написал он в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской).

«Становится все очевиднее, что в Центральной Европе проходят эксперименты внешнего вмешательства по дестабилизации, свержению правительства против патриотически настроенных властей Словакии, Венгрии и Сербии», – указал дипломат.

По его словам, опросы на тему: «Словаки верят только революции», поддержка лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером венгерских оппозиционеров Tisza, протесты в Сербии прошлой ночью – это разные главы одного и того же брюссельского сценария. «Они хотят заменить патриотические власти стран на свои марионеточные правительства», – заверил Сийярто.

«Сегодня я разговаривал по телефону с сербским и словацким коллегами Марко Джуричем и Юраем Бланаром. Мы договорились в условиях жестких попыток внешнего вмешательства еще сильнее отстаивать свой суверенитет и мир. Также, мы подтвердили, что во всем можем рассчитывать друг на друга», – подчеркнул дипломат.

Ранее глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что более 40 сотрудников полиции получили травмы, и как минимум 37 человек были задержаны на протестах в ночь на пятницу в нескольких городах страны, среди которых – Нови-Сад, Белград, Лазаревац, Панчево и Кралево, передает РИА «Новости».

Вучич сообщил, что участники беспорядков разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде. По его словам, в здании в момент нападения находились люди и протестующие могли «сжечь заживо» 300 человек. Под удар также попали сторонники Социалистической партии Сербии.