    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль
    «Радио Судного дня» передало два сигнала накануне встречи Путина и Трампа
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Глава Госдумы встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
    Первый прямой рейс из Петербурга встретили в аэропорту Сухума
    Молдавия разместила украинские военно-транспортные самолеты на своем аэродроме
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    29 комментариев
    Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    33 комментария
    15 августа 2025, 06:32 • Новости дня

    Сийярто связал протесты в Сербии с планами Брюсселя против Венгрии и Словакии

    Сийярто: Брюссель хочет смести патриотические власти Венгрии, Словакии и Сербии

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки сменить правительства в Венгрии и Словакии, а также массовые протесты в Сербии следует рассматривать как звенья единого плана Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Опросы, по которым «Словаки верят только революции», открытая поддержка (главой Еврокомиссии) фон дер Ляйен и (лидером Европейском Народной партии) Вебером (венгерской оппозиционной) партии Tisza и жестокие события в Сербии прошлой ночью – это разные главы одного и того же сценария Брюсселя», – приводит РИА «Новости» слова Сийярто.

    По словам министра, Евросоюз стремится «смести» правительства, выступающие за мир и отстаивающие национальные интересы, чтобы заменить их «марионеточными правительствами Брюсселя». Сийярто сообщил, что обсудил ситуацию с главами МИД Словакии и Сербии. Стороны договорились усиливать защиту суверенитета и рассчитывать на взаимную поддержку.

    Глава МИД Венгрии также добавил, что для внешней политики Украины важно сместить венгерское правительство Виктора Орбана. В этом случае новые власти, контролируемые Брюсселем, по его словам, сразу поддержат вступление Украины в Евросоюз, отправку вооружения и финансовую помощь Киеву, а также откажутся от российских энергоносителей, что приведет к росту цен на энергию в три-пять раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича.

    12 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России

    Орбан назвал Украину проигравшей и потерявшей контроль над будущим

    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла России, а ее дальнейшую судьбу будут решать другие страны, передает ТАСС. Выступая на YouTube-канале Patriota, Орбан подчеркнул, что Украина поставила под угрозу собственную государственность и нарушила баланс сил в Европе, стремясь вступить в НАТО и Евросоюз.

    «Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», – заявил Орбан. Премьер добавил, что Киев не капитулировал только благодаря европейской военной и финансовой поддержке.

    Орбан отметил, что многие европейские лидеры питают иллюзии о возможности изменения режима в Москве через упорство Украины, однако он не разделяет эту точку зрения. Он считает, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией по аналогии с Соединенными Штатами. По мнению премьера, Европа оказалась вне процесса урегулирования украинского кризиса, которым сейчас занимаются Россия и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих стран Европы с Россией. Премьер отказался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине. Он назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    Комментарии (17)
    13 августа 2025, 07:03 • Новости дня
    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день

    Орбан: Венгрия может развалить Украину, перекрыв газ и электричество

    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгрия не заинтересована в дестабилизации на украинской территории, хотя может развалить киевский режим за один день, поскольку Украина зависит от венгерских энергоресурсов, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    «Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа», – заявил Орбан в интервью порталу Patriota, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае аварии Украина может встать, однако при этом Киев все равно ведет себя неуважительно по отношению к Будапешту.

    При этом украинское руководство знает, что Венгрии не нужен подрыв украинской безопасности, так как это приведет к росту террористической угрозы и ухудшению положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

    Орбан заявил, что Венгрии нужна стабильная и функционирующая Украина.

    Вместе с тем Будапешт не желает находиться в одном союзе с Киевом и не поддерживает членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО, так как это приведет к постоянным конфликтам интересов и негативно скажется на Венгрии.

    До этого Орбан говорил, что киевский режим уже не способен самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Также венгерский премьер призывал провести саммит ведущих стран ЕС с Россией. Кроме того, он отказывался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине.

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день

    Экономист Лизан: Орбан использует зависимость Украины от Венгрии для давления на ЕС

    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день
    @ SADAK SOUICI/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев критически зависит от Венгрии по вопросам газа и электричества. Будапешт использует этот фактор для давления на Брюссель в рамках отстаивания своих политических и энергетических интересов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил «привести Украину к распаду за один день».

    «Украина получает от Венгрии и Словакии около половины перетока электроэнергии. Раньше эта зависимость была еще сильнее, но сейчас Киев улучшил ситуацию с маневровыми мощностями и газовыми электростанциями, которые дают в совокупности примерно 900 мВт. Остальную часть украинская сторона получает от Румынии и Польши», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «Если переток электричества со стороны Венгрии прекратится, то украинские власти снова введут многочасовые отключения для населения, а сами будут просить Еврокомиссию надавить на венгерскую сторону. С газом ситуация еще хуже – тут зависимость Киева от Будапешта и Братиславы критическая. Она колеблется в диапазоне от 50% до почти 100%. На Украине сейчас минимальная за 12 лет наполненность подземных хранилищ», – продолжил он.

    Тем не менее аналитик сомневается, что Орбан в координации со словацким коллегой Робертом Фицо всерьез намерен прекратить поступление на Украину электричества и газа. «Будапешт не будет настолько сильно ссориться с Брюсселем. Он хочет лишь предупредить евробюрократию о том, что не надо снова вставать на сторону Киева, как это было, когда украинская сторона перекрыла переток нефти в Венгрию. Кроме того, заявление Орбана может являться и предупреждением Киеву, чтобы украинские военные не били по мощностям и инфраструктуре, касающимся венгерских интересов», – заключил Лизан.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан указал на зависимость Киева от венгерских энергоресурсов: электричества и газа. «Мы могли бы привести Украину к распаду за один день, но это не в наших интересах. Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет», – подчеркнул он.

    По словам политика, Будапешт поддерживает стабилизацию ситуации на Украине, поскольку ее ухудшение грозит ростом терроризма и утяжелением жизни венгров в Закарпатье. Венгрия выступает против членства Украины в ЕС и НАТО, так как это приведет к конфликту интересов, добавил политик. При этом Киев использует неуважительную риторику в отношении венгерских властей, посетовал Орбан.

    Он также осудил недавнее совместное заявление стран ЕС, в котором подтверждается углубление интеграции Киева с Брюсселем и говорится, что Украина должна сама выбирать свое будущее – в контексте намеченной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Мы ведем себя так, как будто это противостояние будет бесконечным. Но украинцы уже проиграли, а Россия выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, это признает, и к чему это приведет», – сказал Орбан.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Украину нецивилизованной страной, осудив действия Киева в связи с гибелью закарпатского венгра, подвергнутого насильственной мобилизации и избиению. Украинцам не стоит рассчитывать на членство в Евросоюзе, заявил дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана, но по происхождению это все равно по большей части российское топливо.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии

    СВР: Еврокомиссия рассматривает сценарии смены правительства Орбана в Венгрии

    СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность смены венгерского руководства из-за недовольства самостоятельной политикой Будапешта и блокировкой бюджета ЕС, сообщила Службы внешней разведки Российской Федерации.

    По данным СВР, руководство Евросоюза считает нынешнее венгерское правительство значительным препятствием для реализации политики «единой Европы». Особое недовольство в Брюсселе вызвали попытки Будапешта самостоятельно влиять на решения ЕС, особенно по вопросам России и спецоперации на Украине, следует из сообщения СВР.

    Как отмечают в СВР, «последней каплей» стало решение венгерских властей заблокировать новый семилетний бюджет Евросоюза, который, по мнению Будапешта, способствует милитаризации Европы и готовит ее к противостоянию с Москвой. Сообщается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез рассматривает варианты смены власти в Венгрии и ставит на лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра, лояльного глобалистским элитам.

    Для поддержки Мадьяра уже задействованы значительные финансовые и административные ресурсы. К финансированию подключились немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных организаций, а также Европейская народная партия. Лоббистская и медийная поддержка также ведется на высоком уровне.

    Кроме того, по информации СВР, Украина также участвует в кампании по «демонтажу» венгерского правительства по поручению Брюсселя. Ведомство сообщает, что киевские власти используют возможности спецслужб и диаспоры для дестабилизации ситуации в Венгрии и давления на официальный Будапешт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз жалким в попытках ставить условия России и США.

    Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Премьер-министр также заявил, что в теории Венгрия может покинуть Евросоюз, однако пребывание страны в составе этого объединения дает Будапешту больше преимуществ.

    Комментарии (4)
    12 августа 2025, 16:20 • Новости дня
    Вучич опроверг слухи об отставке пророссийских политиков Сербии
    Вучич опроверг слухи об отставке пророссийских политиков Сербии
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич отверг сообщения о якобы существующих планах по отправке в отставку ряда пророссийских политиков.

    По словам главы государства, слухи о смене политического курса и введении санкций не имеют под собой оснований, передает РИА «Новости». Вучич также подчеркнул, что Сербия продолжит придерживаться ранее заявленной политики.

    «Сербия не меняет свою позицию и не собирается ее менять, Сербия не собирается вводить санкции и менять свою политику. Это все глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает», – сказал он.

    Ранее ТАСС со ссылкой на сербский источник сообщил, что премьер-министр Сербии Джуро Мацут может отправить в отставку ряд высокопоставленных сотрудников своего аппарата.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 15:38 • Новости дня
    Вучич отказался участвовать в следующих президентских выборах

    Президент Сербии Вучич сообщил об отказе выдвигаться на следующих выборах

    Вучич отказался участвовать в следующих президентских выборах
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о завершении президентской карьеры через полтора года и исключил изменение конституции для продления своих полномочий.

    Александр Вучич заявил о своем отказе выдвигать кандидатуру на следующих президентских выборах, передает ТАСС. По его словам, он не будет менять конституцию страны ради сохранения своей должности.

    «Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию», – заявил Вучич во время пресс-конференции после встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

    Вучич также допустил проведение досрочных парламентских выборов в Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент Сербии Александр Вучич вынужден балансировать между давлением Евросоюза и отказом поддерживать антироссийские санкции.

    Премьер Сербии решил отправить в отставку сторонников России. Вучич опроверг слухи об отставке пророссийских политиков Сербии.

    В результате столкновений между протестующими и сторонниками Сербской прогрессивной партии в северных городах страны пострадали сотрудники местной полиции.

    Комментарии (4)
    12 августа 2025, 08:31 • Новости дня
    Орбан отказался подписать заявление лидеров ЕС по Украине

    Премьер Венгрии Орбан не поддержал заявление о поддержке евроинтеграции Киева

    Орбан отказался подписать заявление лидеров ЕС по Украине
    @ JOHN THYS/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал совместное заявление, в котором главы Евросоюза выразили поддержку дальнейшей интеграции Украины с Европой.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал присоединяться к заявлению по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС. В примечании к документу, опубликованному на сайте Европейского совета, указано, что Венгрия не присоединилась к этому заявлению.

    Документ подписали 26 лидеров стран Евросоюза. Европейские руководители заявили, что путь к миру на Украине не может определяться без участия Киева. Кроме того, они подтвердили намерение продолжать санкционную политику против России, а также поддержали политику Киева по евроинтеграции.

    Ранее Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В документе, подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном, страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что политика изоляции России на Западе привела к изоляции Европы и Украины от российско-американских переговоров.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США

    Премьер Венгрии Орбан высмеял лидеров ЕС из-за попыток надавить на Россию и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети, заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Венгрия не присоединилась к совместному заявлению Евросоюза, поскольку в нем содержится намерение ускорить интеграцию Украины, что противоречит мнению 95% венгерских респондентов в недавнем опросе. Орбан также выразил позицию, что Европе следует инициировать саммит с Россией, чтобы играть более значимую роль в урегулировании конфликтов на континенте.

    Лидер Венгрии считает, что Евросоюзу необходимо «прийти в себя» и действовать самостоятельно, а не наблюдать за переговорами мировых лидеров со стороны. Он напомнил, что Венгрия уже неоднократно предлагала проведение саммита Россия–ЕС.

    Объявлено, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске, однако точное место переговоров пока не уточнялось как в Москве, так и в Вашингтоне.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих европейских стран с Россией. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине о поддержке Киева и введении ограничений против России.

    Напомним, лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. В документе страны Старого Света выразили готовность поддержать дипломатические усилия США.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    Комментарии (3)
    12 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Премьер Сербии решил отправить в отставку сторонников России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут может отправить в отставку ряд высокопоставленных сотрудников своего аппарата на следующей неделе.

    Речь идет о руководителе аппарата и советнике по национальной безопасности Милоше Анджиче, старшем советнике по внешней политике Александре Николич, заместителе руководителя аппарата Ане Йованчич и старшем советнике Биляне Богичевич, передает ТАСС со ссылкой на сербский источник.

    По словам собеседника агентства, все перечисленные политики известны как сторонники России и ранее работали в команде бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина.

    «Премьер-министр Сербии Джуро Мацут, находясь под давлением Запада, планирует в начале следующей недели провести перестановки в своем кабинете и отправить в отставку руководителя аппарата и советника по национальной безопасности Милоша Анджича, старшего советника по внешней политике Александру Николич, заместителя руководителя аппарата Ану Йованчич и старшего советника Биляну Богичевич», – заявил источник.

    Сообщается, что эти решения связаны с давлениями со стороны западных государств.

    Ранее Брюссель потребовал убрать вице-премьера Сербии Александра Вулина из нового правительства Сербии. Вулин заявил о проекте Брюсселя по свержению президента страны Александра Вучича.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 01:18 • Новости дня
    При беспорядках в Сербии пострадали 16 полицейских

    Вучич: При беспорядках в Сербии пострадали 16 полицейских

    При беспорядках в Сербии пострадали 16 полицейских
    @ RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате беспорядков в Нови-Саде, связанных с нападениями на помещения Сербской прогрессивной партии и ее сторонников, пострадали более 60 граждан, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

    По его данным, во всей Сербии протестующих было немного, при этом в Белграде с пригородами – 3084 демонстранта, в Нови-Саде – 1695 человек. «Пострадали 16 полицейских, из них двое получили серьезные травмы, оба в Белграде», – приводит слова Вучича РИА «Новости».

    Он рассказал, что в Нови-Саде «нападавшие – участники блокад – с задней стороны здания приблизились с палками, петардами, камнями и атаковали».

    «У нас более 60 пострадавших граждан. Только в помещениях Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде насчитывается 64 пострадавших. В последний момент нам удалось обеспечить доступ скорой помощи к ним», – рассказал он.

    Глава государства добавил, что для стабилизации ситуации в город перебрасывают дополнительные силы полиции. «Будут восстановлены общественный порядок и спокойствие», – отметил Вучич.

    По данным МВД, в ряде городов участники несогласованных акций нападали на здания СПП и полицейские кордоны, забрасывая их камнями, палками и пиротехникой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновений между протестующими и сторонниками Сербской прогрессивной партии в северных городах страны пострадали сотрудники местной полиции. На прошлой неделе протестующие в Сербии разгромили офис правящей партии.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:51 • Новости дня
    Сербский снайпер рассказал об угрозах и поджоге дома за критику властей Сербии

    Снайпер Берич сообщил о поджоге дома в Чехове за критику властей Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербский доброволец Деян Берич заявил, что его дом в подмосковном Чехове был подожжен после отказа прекратить критиковать власти Сербии.

    Информацию о произошедшем передает ТАСС. По словам Берича, ему предлагали деньги за молчание о позиции по сербским властям, однако он отказался. Вскоре после этого неизвестный серб, которого зафиксировала камера, поджег его дом в Чехове.

    «Предлагали деньги, чтобы перестал говорить плохо о властях Сербии. Я не согласился. И после этого сразу мой дом сожгли в Чехове. Я знаю конкретно, кто дом сжег, его камера поймала, это был серб», – рассказал Берич.

    Он добавил, что в день поджога его могло не быть в живых, если бы он остался дома.

    Доброволец считает, что зарубежные спецслужбы специально ищут сербов с финансовыми трудностями в России, чтобы привлекать их к терактам. По его словам, одному из таких граждан Сербии за устранение Берича предлагали около 15 млн рублей.

    Берич также отмечал, что простые сербы негативно относятся к поставкам сербского оружия на Украину и считают Россию близкой страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский народ относится отрицательно к поставкам сербского оружия на Украину через третьи страны.

    Митинги в Белграде носят национальный характер, однако Александр Вучич заявил, что протесты пытаются контролировать внешние силы, прежде всего Британия.

    Президент Сербии Александр Вучич выступил в Пионерском парке и призвал граждан к миру, пообещав, что государство выполнит свою работу независимо от ситуации.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 00:44 • Новости дня
    Полицейские пострадали в результате нападений участников протестов в Сербии
    Полицейские пострадали в результате нападений участников протестов в Сербии
    @ кадр из видео RT на русском

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на пятницу в результате нападений участников протестов в нескольких городах Сербии пострадали пять сотрудников полиции, были задержаны не менее 14 человек, сообщил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич.

    «Как минимум пять полицейских пострадали и как минимум 14 человек задержаны за нападения на полицию», – приводит слова Дачича РИА «Новости».

    Дачич рассказал, что массовые нападения на полицию произошли не только в Нови-Саде, но и в Белграде в двух местах – возле здания правительства и в районе Нови-Београд, у офиса правящей Сербской прогрессивной партии. Глава МВД уточнил, что правоохранители были вынуждены применить средства принуждения против демонстрантов в Белграде, а также в городах Панчево и Шабац.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 14:05 • Новости дня
    Сербский снайпер заявил о негативном отношении сограждан к поставкам оружия Киеву

    Снайпер Берич сообщил о негативном отношении сербов к экспорту оружия на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Сербский народ негативно воспринимает поставки сербского оружия на Украину транзитом через другие страны, а Россию считает «матушкой», заявил сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

    Сербы негативно относятся к поставкам оружия на Украину транзитом через другие страны и считают Россию «матушкой», рассказал сербский снайпер Деян Берич, который участвовал в боевых действиях в Донбассе, передает ТАСС.

    Берич отметил, что сербский народ известен своим трудолюбием, однако сожалел о том, что сербские оборонные заводы поставляют оружие не в Россию, а экспортируют его в третьи страны, которые затем передают это вооружение Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, Сербия уже давно стала колонией и вынуждена выполнять определенные задачи.

    Деян Берич был одним из первых иностранных добровольцев, приехавших для защиты Донбасса. В 90-е годы он пережил конфликт в Югославии и бомбардировки НАТО в 1999 году. В 2023 году Берич получил тяжелое ранение в районе Марьинки в ДНР, после чего у него отказали ноги, однако он продолжает оказывать поддержку российским бойцам.

    Ранее сербский снайпер Деян Берич заявил, что в конфликте в Донбассе и Новороссии участвуют более 50 государств, которыми руководят Британия, США и Франция.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут отметил, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    Служба внешней разведки России сообщила о поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Премьер Сербии осудил беспорядки и обратился с призывом к миру

    Премьер Сербии Мацут осудил насилие и призвал к диалогу после протестов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Сербии Джуро Мацут выступил с заявлением о необходимости снижения напряженности после столкновений у офисов Сербской прогрессивной партии.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут осудил вспышки насилия и призвал к снижению напряженности после беспорядков у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), передает РИА «Новости».

    Пресс-служба правительства опубликовала заявление, в котором Мацут подчеркнул, что конфликты не могут решаться насилием, а только с помощью диалога и соблюдения закона.

    По последним данным, в ходе инцидентов в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции «Кобры», об этом сообщил председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич. Президент Александр Вучич сообщил о 16 полицейских, получивших травмы. К утру противостояния прекратились – протестующие и сторонники партии разошлись.

    Мацут отметил, что сотрудники МВД проявили приверженность защите граждан и поддержанию порядка, как и на протяжении последних девяти месяцев протестов. Он особо подчеркнул: «Призываю всех политических деятелей и граждан к снижению напряженности. Только разумом, терпением и взаимоуважением можно достичь мира и стабильности».

    В завершение премьер пообещал, что власти Сербии предпримут все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности вне зависимости от политических взглядов граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. В ходе беспорядков в Сербии пострадали 16 сотрудников полиции. Сербский снайпер рассказал об угрозах и поджоге своего дома за критику властей Сербии.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 01:22 • Новости дня
    Вучич обвинил протестующих в попытке «сжечь людей заживо» в Нови-Саде

    Вучич: Протестующие в Нови-Саде могли сжечь заживо 300 человек

    Вучич обвинил протестующих в попытке «сжечь людей заживо» в Нови-Саде
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Протестующие пытались устроить поджог офиса Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде, они хотели сжечь людей заживо, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Informer TV.

    По его словам, внутри офисного здания в момент нападения находились люди. Он заявил, что протестующие могли «сжечь заживо» 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате беспорядков в Нови-Саде, связанных с нападениями на помещения Сербской прогрессивной партии и ее сторонников, пострадали более 60 граждан.

    В ночь на пятницу в нескольких городах Сербии участники протестов напали на сотрудников полиции, в результате чего пострадали пять полицейских.

    Комментарии (0)
    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      6 комментариев
    Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      29 комментариев
    Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

      33 комментария
    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации