Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.6 комментариев
Сийярто связал протесты в Сербии с планами Брюсселя против Венгрии и Словакии
Сийярто: Брюссель хочет смести патриотические власти Венгрии, Словакии и Сербии
Попытки сменить правительства в Венгрии и Словакии, а также массовые протесты в Сербии следует рассматривать как звенья единого плана Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Опросы, по которым «Словаки верят только революции», открытая поддержка (главой Еврокомиссии) фон дер Ляйен и (лидером Европейском Народной партии) Вебером (венгерской оппозиционной) партии Tisza и жестокие события в Сербии прошлой ночью – это разные главы одного и того же сценария Брюсселя», – приводит РИА «Новости» слова Сийярто.
По словам министра, Евросоюз стремится «смести» правительства, выступающие за мир и отстаивающие национальные интересы, чтобы заменить их «марионеточными правительствами Брюсселя». Сийярто сообщил, что обсудил ситуацию с главами МИД Словакии и Сербии. Стороны договорились усиливать защиту суверенитета и рассчитывать на взаимную поддержку.
Глава МИД Венгрии также добавил, что для внешней политики Украины важно сместить венгерское правительство Виктора Орбана. В этом случае новые власти, контролируемые Брюсселем, по его словам, сразу поддержат вступление Украины в Евросоюз, отправку вооружения и финансовую помощь Киеву, а также откажутся от российских энергоносителей, что приведет к росту цен на энергию в три-пять раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича.