Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.2 комментария
В Сербии во время массовых беспорядков пострадали 27 полицейских
В Сербии при протестах пострадали 27 полицейских и более 80 гражданских
В результате ночных нападений на офисы правящих партий в Сербии были ранены 27 полицейских, задержаны 47 участников протестных акций.
В результате ночных беспорядков в Сербии пострадали 27 сотрудников полиции и более 80 гражданских лиц, сообщает ТАСС.
По словам министра внутренних дел страны Ивицы Дачича, нападения произошли в нескольких городах, где протестующие атаковали офисы правящей Сербской прогрессивной партии и Социалистической партии Сербии.
Ивица Дачич подчеркнул: «Минувшей ночью в Сербии в ряде мест произошли нападения участников блокад на помещения Сербской прогрессивной партии, а в нескольких случаях – и на офисы Социалистической партии Сербии». Министр уточнил, что под удары попали также сторонники СПП, массово собравшиеся у зданий партии.
В результате действий протестующих были повреждены пять полицейских автомобилей и 22 единицы служебного оборудования. По сведениям МВД, задержаны 47 человек, составлено 47 административных и пять уголовных протоколов. Ситуация в республике остается напряженной.
Ранее в четверг сообщалось, что при беспорядках в Сербии пострадали семь военных. В результате столкновений также получили ранения 16 полицейских.
Премьер-министр Сербии осудил произошедшие беспорядки и призвал к миру.