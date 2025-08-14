Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.12 комментариев
При беспорядках в Сербии пострадали семь военных
В ходе ночных беспорядков у офисов Сербской прогрессивной партии в нескольких городах Сербии пострадали семь военнослужащих, четверо из которых получили тяжелые травмы.
Семь военнослужащих армии Сербии пострадали во время ночных беспорядков, передает РИА «Новости».
Генерал-полковник Джуро Йованич заявил: «В ходе беспорядков ночью пострадали семь военнослужащих армии Сербии, из которых четверо получили тяжелые травмы». По его словам, армия и другие госструктуры уже начали идентификацию нападавших.
Беспорядки произошли в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. В общей сложности пострадали более 60 граждан и 16 полицейских. По данным МВД, травмы получили 16 полицейских и 52 гражданина. Глава МВД пообещал задержать всех нарушителей в течение 48 часов.
В Нови-Саде после ночных событий коммунальные службы устраняют последствия: у офисов Сербской прогрессивной партии и соседних заведений разбиты стекла, повреждены припаркованные автомобили, некоторые машины эвакуированы. Сторонники партии пообещали впредь не позволять нападения на офисы СПП и дать отпор нападающим.
