Вучич: При беспорядках в Сербии пострадали 16 полицейских
В результате беспорядков в Нови-Саде, связанных с нападениями на помещения Сербской прогрессивной партии и ее сторонников, пострадали более 60 граждан, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
По его данным, во всей Сербии протестующих было немного, при этом в Белграде с пригородами – 3084 демонстранта, в Нови-Саде – 1695 человек. «Пострадали 16 полицейских, из них двое получили серьезные травмы, оба в Белграде», – приводит слова Вучича РИА «Новости».
Он рассказал, что в Нови-Саде «нападавшие – участники блокад – с задней стороны здания приблизились с палками, петардами, камнями и атаковали».
«У нас более 60 пострадавших граждан. Только в помещениях Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде насчитывается 64 пострадавших. В последний момент нам удалось обеспечить доступ скорой помощи к ним», – рассказал он.
Глава государства добавил, что для стабилизации ситуации в город перебрасывают дополнительные силы полиции. «Будут восстановлены общественный порядок и спокойствие», – отметил Вучич.
По данным МВД, в ряде городов участники несогласованных акций нападали на здания СПП и полицейские кордоны, забрасывая их камнями, палками и пиротехникой, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновений между протестующими и сторонниками Сербской прогрессивной партии в северных городах страны пострадали сотрудники местной полиции. На прошлой неделе протестующие в Сербии разгромили офис правящей партии.