Протестующие в Сербии разгромили офис правящей партии

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на площади Авиаторов в районе Земун, передает РИА «Новости».

Около 19.00 по местному времени участники несанкционированного митинга, пройдя шествием по улицам, подошли к офису правящей Сербской прогрессивной партии на улице Джона Кеннеди.

Сначала между протестующими и членами политической силы возникла словесная перепалка. После этого собравшиеся начали бросать в здание бутылки и яйца. Как уточняет МВД, в результате нападения были разбиты стекла офиса.

Для предотвращения столкновения сотрудники полиции после предупреждений и указаний удалили участников несанкционированного собрания от офиса «без применения средств принуждения».

К утру среды полиция установила личности 15 предполагаемых участников беспорядков, выяснение остальных обстоятельств продолжается.

В конце июля президент Сербии Александр Вучич заявил, что режиссер Эмир Кустурица и ряд известных оппозиционеров объединились с целью добиться его отставки, по его словам, у них нет другой политической программы.

До этого в июле в ходе ночных протестных акций в сербском городе Ужице задержали четырех участников протеста, полиция возбудила два уголовных дела.