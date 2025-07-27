Tекст: Дмитрий Зубарев

Александр Вучич обвинил Эмира Кустурицу и представителей оппозиции в стремлении его свергнуть, передает РИА «Новости». По словам Вучича, оппоненты не имеют собственной программы или четкого понимания интересов страны, а их главная задача – его устранение от власти.

Вучич на встрече с журналистами заявил: «Все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар – никакой разницы нет, есть общая мишень – это Вучич, должны его свергнуть и это их программа. Другой программы нет».

Эмир Кустурица на портале «Искра» ранее иронично «поблагодарил» президента Сербии и вице-премьера Синишу Мали за закрытие налоговой службой ресторана в этно-туристическом комплексе Дрвенград, где проходят его фестивали. Причиной закрытия ресторана «Висконти» стали нарушения, выявленные налоговой инспекцией, о чем администрацию уведомили 23 июля.

Кустурица также выразил поддержку освобождению так называемых «политических узников», участвовавших в протестах и обвиняемых в нарушении сербской конституции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России не обнаружила применения так называемой «звуковой пушки» на массовых протестах в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич представил общественности отчет ФСБ по этому вопросу. Вице-премьер Сербии ранее обвинил Брюссель в попытках свержения Вучича.